Cardoso: "No podemos mirar atrás"

Miguel Cardoso pasa página sobre la derrota sufrida el lunes frente Athletic y ve el partido frente al Rayo Vallecano como "una buena oportunidad" de "conseguir tres puntos que nos ayuden a escalar posiciones en la tabla". "No podemos mirar al pasado", ha asegurado este mediodía el preparador celeste en rueda de prensa antes de emprender viaje a Madrid.



El técnico ha explicado que el equipo no jugó bien frente al Athletic porque el desempeño de sus jugadores sobre todo en el campo estuvo muy alejado del buen trabajo que el equipo había desarrollado durante los entrenamientos. Frente al Rayo, Cardoso espera un partido muy diferente, en el que sus hombres se ciñan al plan de juego. "Cuanto más nos acerquemos al trabajo que hemos realizado, más capacidad tendremos para ganar el partido", ha subrayado.



Durante su intervención, el entrenador del Celta se ha referido a la situación de Pione Sisto, a quien abroncó el pasado lunes por su falta de combatividad y que ha sido incluido en la partida que esta tarde se desplaza a Vallecas. "Se ha magnificado lo que ha pasado con Sisto", ha aclarado Cardoso, que ha precisado: "No pasa nada con él y la prueba es que está en la lista. Estaba enfadado por varias cosas que estaban sucediendo en el partido y también es verdad que un jugador que cuando sale del banquillo le pido rapidez, intencionalidad y agresividad".



Miguel Cardoso ha convocado para el duelo ante el Rayo a 18 futbolistas. La novedad en la lista es Emre Mor, que se cuela en la expedición en lugar de Andrew Hjulsager. La convocatoria la integran: Rubén, Sergio, Kevin, Mallo, Cabral, Roncaglia, Araújo, Juncá, Beltrán, Lobotka, Okay, Jozabed, Brais Méndez, Boufal, Sisto, Emre Mor, Maxi Gómez y Dennis Eckert. Iago Aspas, David Costas y Robert Mazan causan baja por lesíon, mientras Hjulsager, Jensen y Radoja no entran en la partida por decisión técnica.





