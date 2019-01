Miguel Cardoso: "No tuvimos la actitud que hacía falta y nos ha penalizado"

Miguel Cardoso no puso reparos a la derrota encajada anoche por el Celta en Balaídos ante el Athletic Club. "Hemos visto un equipo muy diferente al que habíamos visto hasta ahora. Hay que comprender que en el fútbol los partidos se juegan al límite y estuvimos muy lejos del límite. Cuando juegas diferente de lo que entrenas cada día, es más difícil ganar. Hemos perdido bien", resumió el preparador celeste a la conclusión del encuentro. Y precisó: "Hemos querido jugar por el medio cuando estaba cerrado. Había que jugar por las bandas y esto no lo hemos hecho. Lo hemos hablado en el vestuario en el descanso. El Athletic jugó a la contra, pero se cerró muy bien".

Cardoso negó que la ausencia de Iago Aspas fuese el motivo de la derrota, que achacó a un mal funcionamiento colectivo del grupo. "No tuve tiempo de acordarme de él. Solo me acordé de los jugadores que tenemos. Es importante que en estos partidos que tenemos por delante lo olvidemos a él y a cualquier otro que no pueda jugar", dijo. Y sentenció: "El problema no ha sido la falta de Iago, sino la falta de equipo que se ha visto."

El entrenador del Celta lamentó que sus futbolistas no aprovechasen la ventaja psicológica de haber empatado el choque en el descuento del primer tiempo. "Teníamos que aprovechar la ventaja emocional de hacer el gol al final de la primera mitad, pero nos hacen ese gol y hemos caído en una confusión muy grande. No hemos manejado bien el partido emocionalmente", confesó.

Durante un momento del partido, Cardoso abroncó a Pione Sisto. El técnico explicó así sus motivos: "No me gusta ir perdiendo y sonreír a los contrarios. No se pueda charlar con el rival cuando tienes que hacer goles. Esa actitud me mata, no es la de alguien que quiere ganar".

En este sentido, el preparador celeste indicó que con la igualdad que hay en LaLiga es imprescindible mantener la concentración en los partidos. "Es importante que los comprendan que nos jugamos la vida en cada partido. Ganar nos ponía en una zona confortable y mirar hacia abajo y ver distancia te da confort. No hemos tenido la actitud que hacía falta y el partido nos ha penalizado", subrayó.

El entrenador del Celta negó, por último, que la decisión de situar a Fran Beltrán como media punta perjudicase al Celta anoche, aunque reconoció que el equipo le había decepcionado. "Nos hemos olvidado de las cosas buenas que hemos hecho. No hemos estado concentrados y hemos perdido la noción colectiva del juego" , admitió.