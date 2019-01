Gaizka Garitano: "Necesitábamos una victoria y hemos ganado de forma solvente"

Gaizka Garitano, técnico del Athletic Club, valoró tras el encuentro la victoria conseguida anoche por su equipo en Balaídos, que consideró merecida. "Necesitábamos esta victoria. Hemos ganado en un campo difícil haciendo un partido bastante solvente. Esto sigue, estamos contentos pero hay que seguir ganando. No tenemos que bajar el pistón", destacó el preparador vasco a la conclusión del choque.

Garitano reconoció que los apuros que su equipo está pasando esta temporada le hacen jugar en algunos momentos con el freno de mano puesto y tomar malas decisiones. "Cuando estás en esta situación es complicado estar solvente. No tienes esa soltura que te dan algunos puntos más. Pero aún así hemos manejado bien el partido y nos llevamos una victoria merecida", observó.

El técnico del Athletic valoró sin embargo la buena reacción de sus jugadores después de que el Celta empatase en el descuento del primer tiempo. "En estas situaciones lo que no podemos hacer es bajar los brazos cuando nos pasa algo malo. No les voy a permitir bajar los brazos. Nos hemos repuesto bien, hemos hecho el segundo gol y luego nos hemos defendido bien", explicó. Y remachó: "Más que a Beltrán, nos preocupaba más frenar a Okay y Lobotka, que son los jugadores del Celta que sacan bien la pelota. Hemos estado bien, hemos robado balones, pero nos ha costado elegir en el último paso. Hemos ganado y vamos a disfrutarlo".