Facundo Roncaglia tiene las horas contadas en el Celta. El defensa central argentino seguirá muy pronto los pasos del paraguayo Junior Alonso, que ya se encuentra en Argentina para fichar por Boca Juniors, y será el siguiente en abandonar la disciplina celeste, seguramente en la semana que entra. Las negociaciones para la rescisión de su contrato se encuentran avanzadas.

Aunque el futbolista argentino tiene contrato en vigor hasta junio del próximo año se dan todas las circunstancias para su salida. Roncaglia comunicó al Celta el mes pasado su deseo de cambiar de aires y el club no va a ponerle impedimentos, ya que el jugador es ahora mismo el último defensa central en el orden de prioridades del técnico. Las salidas de Roncaglia y Junior propiciarán la llegada de un zaguero en la actual ventana de fichajes. La dirección deportiva sondea ya el mercado en busca de un defensa polivalente que pueda desenvolverse tanto en las posiciones de lateral izquierdo como defensa central.

No se esperan muchos más movimientos, tal como confirmó ayer en rueda de prensa Miguel Cardoso. Más que las llegadas, al entrenador del Celta le preocupa que pueda producirse la salida de algún futbolista importante. "Lo más importante es que tengamos estabilidad en el grupo. Estabilidad es que nuestros jugadores que codician otros equipos tengan la certeza de que no es el momento de salir. Seguro que habrá equipos que tengan interés en nuestros jugadores, pero lo principal es que ellos tengan claro que lo mejor es quedarse", apuntó el técnico, que reconoció que puede haber jugadores "que no estén contentos" y "en este caso vamos a ver lo que podemos hacer para que su vida no quede parada".

En cuanto a refuerzos, el técnico no espera grandes cosas". "El mercado está abierto y no podemos cerrar la puerta a que llegue algún fichaje, pero en este momento no estamos peleando por nadie y tampoco estamos muy apurados", manifestó.