Cabral apunta a titular ante el Athletic

Miguel Cardoso sopesa algunos cambios en el once que mañana se enfrentará en Balaídos al Athletic Club en el primer partido del año. El técnico portugués debe encontrar un sustituto para Iago Aspas, que se perderá el choque por lesión, y planea retoques en la defensa, a la que regresará el catalán David Juncà tras cumplir sanción en el Camp Nou frente al Barça en el último compromiso liguero de 2018. La principal novedad en la alineación podría ser, no obstante, el retorno de Gustavo Cabral al eje de la línea defensiva en lugar del canterano David Costas.

El técnico quiere agresividad para contrarrestar el fútbol directo y la fortaleza en el juego aéreo del Athletic y parece dar prevalencia a la combatividad del central argentino sobre la calidad en la salida de pelota del zaguero canterano. Los problemas físicos de Costas, que ayer concluyó el entrenamiento con importantes molestias musculares en el cuádriceps, incrementan, si cabe, las opciones de Cabral, que llega a un choque tan exigente desde el punto de vista físico como el que espera a los celestes frente a los de Gaizka Garitano en plenitud de facultades. La marcha de Júnior Alonso, que ya se encuentra en Buenos Aires para cerrar su contratación por Boca Juniors, y la escasa confianza de Cardoso en Facundo Roncaglia, también en la rampa de salida, convierten a Cabral en la primera opción del técnico para acompañar a Néstor Araújo en el centro de la zaga. Hugo Mallo y David Juncà, ya disponible tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones en el Camp Nou, completarán la línea defensiva contra los leones.

Al margen de los retoques defensivos que sopesa introducir el técnico, el gran desafío de Cardoso será encontrar un sustituto de garantías para Iago Aspas, que se lesionó el gemelo derecho en el último partido del año y, en el mejor de los casos, no se le espera de vuelta hasta el choque liguero frente al Valencia a finales de mes.

Aunque nadie en esta plantilla le puede hacerle sombra, el entrenador del Celta aseguró ayer que el equipo afronta "con naturalidad" la ausencia de su estrella, pues considera que el moañés "es un jugador más" y tiene en el plantel "muchas opciones" para cubrir su baja. "Iago tiene unas características particulares, no podemos querer que otro sea como él porque no tenemos otro Iago. Pero estoy muy contento con lo que he visto en los entrenamientos después de las Navidades. Hay gente con calidad, voluntad e ilusión", destacó el técnico luso, que agregó: "Todos han comprendido que hay una posibilidad abierta de jugar, pueden pelear por ella y eso es importante".

Cardoso no concretó cual de las "muchas posibilidades" disponibles para suplir a su goleador tiene en mente, pero sí aclaró que no baraja la posibilidad de modificar el esquema de juego. "Lo más importante es que no cambiemos nuestros principios de juego. En eso no vamos a cambiar nada", afirmó.

Entre las opciones ofensivas que Cardoso tendrá a sus disposición se encuentran Emre Mor, que ayer recibió el alta médica tras superar un proceso gripal, y el delantero del filial Dennis Eckert, que no se ha desplazado con el filial a Salamanca y formará probablemente parte de la lista. Ninguno de los dos apunta, sin embargo, a la titularidad, ya que el turco cuenta apenas con un día de entrenamiento con el grupo y no llega al choque en su mejor condición física y el canterano no parece una primera opción.

Tampoco Jensen, con el alta médica desde hace algunas semanas tras un largo periodo de inactividad que, con suerte, podría disponer mañana de sus primeros minutos en tres meses. "Vamos a ver a ver cuando Jensen puede entrar en un partido o en la lista. Hay que comprender que la competencia en esa posición es dura y que los otros llevan trabajando más tiempo. Tiene que trabajar para encontrar su mejor momento, no sólo técnicamente, y en esa posición tenemos mucha calidad", explicó Cardoso.

Con estas premisas, las principales opciones para suplir la ausencia de Aspas son Jozabed Sánchez, que se adelantaría a la media punta dando entrada en la medular a Lobotka o a Fran Beltrán, y Sofiane Boufal, que se desplazará desde la banda izquierda a la posición de segundo delantero. Este movimiento de piezas permitiría dar la alternativa al danés Pione Sisto, un futbolista con poco protagonismo este curso, que tendría una buena oportunidad para reinvidicarse ante el técnico.