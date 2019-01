Unzué mostró el camino

El Athletic Club ha sido tradicionalmente un dolor de cabeza para el Celta, al que sobran tres dedos de una mano para contabilizar las veces que ha ganado al equipo vizcaíno en Vigo en lo que va de siglo. El último triunfo de los celestes frente a los leones se produjo sin embargo la pasada temporada de la mano de Juan Carlos Unzué, que acabó con una larga sequía de 14 años sin ganar al conjunto rojiblanco en Balaídos. Con el navarro al mando, los celestes doblegaron al Athletic del Cuco Ziganda (3-1), con goles de Sergi Gómez y Iago Aspas, que firmó un doblete.

Veinte minutos de inspiración en el primer tiempo bastaron a los de Unzué para desarbolar al conjunto vasco en una de sus mejores actuaciones en casa del pasado curso. El gol de Raúl García poco antes del descanso y entrada en cancha de Aduriz, (a quien Ziganda había sentado hasta intermedio,) apenas permitieron al Athletic esbozar una tímida reacción en un segundo tiempo en el que el Celta se limitó a administrar confortablemente su ventaja.

Cinco de los futbolistas que participaron en aquel encuentro (Sergi Gómez, Fontás, Jonny, Wass y Guidetti)ya no están en plantilla. Faltará también, por lesión, Iago Aspas, el héroe del choque junto a Sergi Gómez, que se perderá su primer partido este curso; y no se espera a Radoja, que sigue en nómina pero ya no va a volver a vestir la zamarra celeste.

El Celta no consiguió ganar un solo partido la pasada temporada sin el moañés en cancha y su ausencia es precisamente el principal desafío al que debe hacer frente el lunes el equipo de Miguel Cardoso para retomar la senda de la victoria.

De los que participaron en este último triunfo contra los leones siguen en nómina Rubén Blanco, Hugo Mallo, Jozabed Sánchez, Stanislav Lobotka Maxi Gómez y Pione Sisto. Salvo el danés, todos apuntan a titulares este lunes.

En las filas visitantes no estarán en Balaídos Raúl García (el autor del gol rojiblanco el pasado curso), que están sancionado, el portero Kepa (ahora en el Chelsea), Íñigo Lekue, lesionado, y Mikel Vesga, actualmente en las filas del Leganés. Sí estarán Artiz Aduriz y Mikel San José, dos especialistas en amargar la fiesta al Celta.

El anterior triunfo de los celestes en Balaídos en este siglo se produjo el 23 de marzo de 2003 con Miguel Ángel Lotina al frente del banquillo (2-1). Aunque el Athletic se adelantó con un gol de falta de Asier del Horno, los celestes remontaron con tantos de Mido y Benni McCarthy.