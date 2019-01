Cardoso: "Tenemos opciones de calidad para suplir a Aspas"

La baja de de Iago Aspas, que se perderá por lesión al menos tres de los cuatro compromisos ligueros de este mes de enero, no le quita al sueño a Miguel Cardoso, que considera que el plantel tiene "opciones de calidad" para suplir al goleador moañés frente al Athletic este lunes. "Encaramos la baja de Iago como algo natural. Es un jugador con unas características particulares y no podemos pretender que los otros sean Iago. Pero tenemos otras muchas opciones y estoy muy contento con lo que he visto en los entrenamientos después de la Navidades. Todos han comprendido que hay una posibilidad abierta de jugar, pueden pelear por ella y eso es importante", ha explicado el preparador celeste tras el entrenamiento celebrado en A Madroa.

El preparador celeste ha confirmado que la ausencia de Aspas no va a propiciar un cambio de esquema. "Habrá opciones y estoy contento con lo que estamos haciendo", ha señalado.

En opinión de Cardoso, la posibilidad de llegar al partido en puestos de descenso no va a afectar al planteamiento del Athletic. "No creo que le afecte. Nos vamos a medir a un equipo que va a estar más alerta, pero no me preocupa como afronte el partido emocionalmente el Athletic, sino cómo lo planteemos nosotros, cuál va a ser su actitud", ha apuntado. Y ha agregado: "Viene de un ciclo que no pierden y ellos van a ver este partido como una oportunidad".

En su comparecencia previa al partido, el entrenador del Celta se ha referido a la situación del mercado de fichajes, en el que no espera demasiados movimientos. "No esperamos muchos movimientos, lo más importantes es que el equipo tenga estabilidad, aunque habrá jugadores que no están contentos y pueden salir", ha comentado.