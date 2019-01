El club afronta con tranquilidad la apertura del mercado de invierno

El Celta afronta con tranquilidad la apertura del mercado de enero, donde el club no espera grandes movimientos. Aunque se baraja la incorporación de algún fichaje, la prioridad de la dirección deportiva es dar salida en estos primeros días a actividad a los futbolistas que no están contando con minutos. Dos nombres propios suenan con fuerza estos días para abandonar el equipo: Nemanja Radoja y Júnior Alonso.

Tanto el centrocampista serbio como Gustavo Cabral concluyen contrato en junio próximo con lo que desde ayer son libres para negociar su futuro. Aunque no ha sido habitualmente titular con Cardoso, el defensa central argentino entra en los planes del técnico luso y dejará probablemente el Celta (no se le ha ofrecido la renovación) a final de temporada, no así Radoja, cuya situación de marginalidad por negarse a renovar se hace insostenible. El serbio interesa a la Fiorentina, con lo que seguramente será el primero, en abandonar el club en esta ventana de fichajes. Otro de los que podría dejar el Celta es Júnior Alonso. El defensa paraguayo, que está cedido por el Lille francés hasta junio con opción de compra, ha perdido mucho protagonismo desde la llegada al equipo de Miguel Cardoso, que lo ha convertido en su tercera opción para el lateral izquierdo, tras David Juncà y Robert Mazan. Según diversos medios argentinos, Alonso estaría cerca de incorporarse a Boca Juniors.