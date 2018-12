El Concello garantiza la seguridad de las gradas de Marcador y de Gol

El Concello de Vigo garantiza la seguridad de las infraestructuras del estadio de Balaídos con informes técnicos que avalan su uso y garantizan que no sufren daños severos, por lo que las autoridades locales proclaman que no existen riesgos para las personas, a pesar de que en la grada de Marcador se detecten desperfectos, considerados por el Concello como "lesiones menores" y señalando que solo requieren labores de mantenimiento para subsanarlos. De esta forma, desde Praza do Rei salen al paso de las críticas vertidas desde el Celta por el estado de las instalaciones del estadio vigués asegurando que el organismo municipal "trabaja de forma continuada" en esta infraestructura y que el club tiene conocimiento de ello, "lo sabe". De hecho, desde Praza do Rei se informa que entre el martes y el sábado que viene se realizarán más reparaciones en ambos fondos del estadio y que el Concello dispondrá de un informe sobre las mismas antes del lunes 7 de enero. Para ese día, en el que se reanuda LaLiga en Vigo con el partido del Celta ante el Atlhetic de Bilbao, se garantiza la "puesta a disposición de estas dos gradas" para los aficionados que acudan al primer partido de 2019.

"Nunca dejamos de supervisar el mantenimiento de cubiertas y gradas del estadio y el Celta es conocedor de ello. Obran en sus oficinas diferentes comunicados informando de que se van a realizar las obras menores de mantenimiento en la grada de Marcador, como ya se hizo en noviembre". Y en un comunicado difundido ayer y firmado por Javier Prado Espiñeira, segundo teniente de alcaldía y concejal delegado de Fomento, apunta fechas concretas: "El 26 de diciembre, el jefe de servicio de Vías y Obras e Infraestructuras del Concello de Vigo envía un correo electrónico al director de Seguridad e Instalaciones del RC Celta en el que escribe: ' Estimado?. Para tu información indicarte que en los próximos días (a partir de mañana jueves 27) estaremos realizando nuevamente trabajos ordinarios de mantenimiento en lo referente a cubiertas y gradas de Marcador y Gol'". Desde el Celta se responde que han recibido la comunicación, pero no contestan a las que se envían desde Praza do Rei solicitando acceso al interior del estadio para realizar esos trabajos. El Concello anuncia que a las ocho de la mañana del 2 de enero volverán a intentar acceder al campo y solicitan al club que envíe a alguna persona para facilitar la entrada para realizar dichas inspecciones, pues carecen de copia de la llave del portalón próximo a la oficina de la Policía, entre Río y Marcador. "' Por favor, dadme retorno antes de la citada fecha. Un saludo'. El Celta no respondió a estas comunicaciones", resaltan desde el Concello.

El estado de Balaídos también se debatió en el pleno municipal de Vigo del pasado 26 de diciembre. En esa sesión, se recuerda, "el concejal del Área de Fomento dio a conocer el informe de un ingeniero externo especializado en cálculo de estructuras que ' garantiza la seguridad de la estructura del estadio en ambos fondos (Gol y Marcador) para tranquilidad de la ciudadanía'. El ingeniero señala en la conclusión de su informe: ' Tras la inspección realizada, no se observan daños severos en la estructura del estadio en ambos fondos que puedan señalar un riesgo global o de colapso'".

Se recuerda además que, a instancias del Concello, "el Estadio Municipal de Balaídos fue sometido a dos inspecciones especiales, no rutinarias, con el objetivo de analizar el estado de la estructura". En estos estudios se realizaron pruebas de resistencia y de laboratorio. La primera es de octubre de 2003 y la segunda, de enero de 2013. Ambas concluyen que la estructura no presenta riesgos y que las lesiones menores detectadas deben ser reparadas, "tal y como se hizo". La primera auditoría técnica fue realizada por la empresa G.O.C.S.A. La correspondiente al año 2013 fue ejecutada por Galaicontrol. "Este estudio se centró en los elementos de hormigón de los graderíos, quedando excluidas las cubiertas, al estar impermeabilizadas y no presentar daños a simple vista".

En noviembre de 2018, "el Concello encarga una inspección periódica para comprobar nuevamente el estado de la estructura, concluyendo que no se observa riesgo en la misma". Este trabajo se le encarga a Zubía Ingenieros, "que realiza diversas visitas de inspección visual minuciosa de las gradas de Gol y Marcador y de estas se adoptan medidas de aseguramiento donde existe algún riesgo de desprendimiento", apuntan desde Praza do Rei.

Los responsables municipales concluyen, tras analizar con mayor detalle el contenido de estos informes técnicos: "En estos momentos, el Concello está realizando labores menores de mantenimiento en la grada de Marcador y de Gol, estando garantizada la seguridad en estas gradas. La previsión es continuar estos trabajos de reparación menor el próximo miércoles 2 de enero y de terminarlas el 5 de enero. Con la finalización de estos trabajos, el Concello dispondrá de un informe, antes de la celebración del próximo partido, para la puesta a disposición de estas dos gradas".

Por último, desde el Concello cuestionan "en qué estudios técnicos se basa el Celta para poner en duda la seguridad del estadio. El gobierno municipal de Vigo continúa trabajando, como viene haciendo siempre, para velar por la seguridad en el ámbito de sus competencias".