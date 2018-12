De la guasa de Mallo al pulgar de Aspas: este mensaje de Navidad del Celta es para ti

La plantilla celeste se ha puesto delante de la cámara para desear a toda la afición un feliz 2019. De la sobriedad de Aspas, que podría afrontar un mes de baja por una lesión muscular, a la soltura del capitán con el micrófono, uno tras otro desfila ante el objetivo para lanzar su particular felicitación navideña.





Non podía faltar a felicitación de @CoachMCardoso . ?? Bo #Nadal , familia celtista! pic.twitter.com/u5yraHpIte

Merry Christmas to all our fans! ??? #BoNadal #FelizNavidad #MerryChristmas pic.twitter.com/DafI7Su94X