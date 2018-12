Cardoso espera retener en enero a los "insustituibles"

"Lo más importante para mí es no perder capacidad, que podamos mantenernos íntegros al finalizar el mercado de invierno. Es importante tener la fuerza colectiva como club de quedar con los jugadores importantes. Todos son importantes pero hay algunos jugadores que no podemos perder porque son insustituibles", explicó ayer Miguel Cardoso en referencia a los posibles movimientos de futbolistas que se puedan producir una vez que el 1 de enero se abra oficialmente el plazo de fichajes y traspasos. El Celta cuenta con jugadores muy valorados en el mercado, como Aspas, Maxi Gómez o Lobotka. Aunque ahora dispone de una plantilla muy amplia, con 24 jugadores, y que puede parecer excesiva para los poco más de veinte partidos que le restan al Celta para concluir la temporada, el entrenador portugués no quiso pronunciarse sobre posibles salidas.

Cardoso mandó un mensaje de tranquilidad a los aficionados: "Estoy seguro de que el club va a hacer todo lo posible para que podamos mantener el bloque, otra cosa es que venga algún club y pague la cláusula de algún jugador. No me gusta la palabra temor, pero sé que en la plantilla hay jugadores valiosos que lo pueden ser en muchos lugares del mundo, así como clubes con dinero suficiente para pagar por ellos", explicó Cardoso, quien entendería que alguno de los menos habituales pueda plantear al club una salida en este mercado de fichajes por su falta de minutos.

Radoja

Uno de los que no cuenta para el Celta es Nemanja Radoja, que a partir de enero ya podrá negociar con otro club porque el 30 de junio quedará libre al no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato. El centrocampista serbio adelantó un día las vacaciones navideñas. Cardoso dijo que el balcánico no realizó el entrenamiento de ayer porque contaba con permiso para viajar a su país para disfrutar de las fiestas en familia. El técnico aseguró que, como el resto de la plantilla, Radoja tendrá que presentarse en Vigo el domingo 30 de diciembre para reanudar los entrenamientos en A Madroa a partir de las cuatro de la tarde.

Además, el portugués dijo que todos los jugadores han de mantenerse en forma durante las fiestas. "Tienen indicaciones de cuidarse. Hicimos un control de su composición corporal, de su peso, para que tengamos control cuando vuelvan", manifestó el preparador celeste un par de horas antes de que el equipo viaje desde Peinador hasta Barcelona.