"En el Barça no solo está Messi"

Miguel Cardoso es consciente de la dificultad de sorprender esta tarde al Barcelona en el Camp Nou y para eso pide concentración e intensidad máxima. El entrenador del Celta cree que su equipo necesita mostrar su mejor nivel para sacar algo positivo para cerrar de la mejor manera posible el año 2018 y afrontar el resto de la temporada con opciones de alcanzar una de las plazas que permiten competir en Europa. Sin embargo, Cardoso trata de rebajar la responsabilidad y advierte de que la cita con el vigente campeón y actual líder de LaLiga es una más de un extenso calendario que tras el descanso navideño se reanudará con la visita del Athletic Club a Balaídos el 7 de enero.

"Después del partido del Barcelona vendrán otros más y no vamos a terminar nuestro trabajo allí. El Camp No es un punto de paso que queremos que sea positivo. Tenemos un plan de juego, y sin quitar nada de nuestras características debemos hacer cosas para llegar al límite, pero hay que tener tres o cuatro cosas en la cabeza ante el Barcelona".

La entidad del rival eleva la dificultad para seguir sumando puntos y encadenar la cuarta jornada sin perder para el conjunto vigués. De ello es consciente el preparador luso. "No es sólo difícil para el Celta sino para todo equipo que juega en el Camp Nou. Es importante tener la certeza de ser competitivos, buscar lo mejor y estar al más alto nivel para tener oportunidad de ganar. Cuando se juega contra los mejores hay que llegar al límite en lo individual y colectivo", admite Cardoso, que se muestra optimista con un equipo del que se hizo cargo a mediados del pasado mes de noviembre.

"La ilusión que tengo es poder competir cada partido para ganarlo y estamos llegando a ese momento. Tenemos ganas de hacerlo muy bien en Barcelona, tenemos un conjunto de comportamientos que queremos que sean suficientes. Pero hay que tener respeto, llegar allí y pelear duro. Para llegar hay que dar pasos y mostrar nuestra intención", indicó Cardoso, que no otorga a Messi la condición de mejor jugador del mundo. Su compatriota Cristiano Ronaldo es otro de los señalados para esta distinción. "Para mí, Leo Messi es, seguro, uno de los mejores jugadores del mundo. No me gusta decir quién es el mejor, me ilusionan mucho jugadores de distintas calificaciones, que les hace estar en el grupo de los mejores. Messi es increíble, no hay nada por decir. Pero ante el Barça, además de a Messi, hay que mirar muchas cosas".