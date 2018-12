Cardoso: "Hay que estar al más alto nivel para pelear el partido al Barcelona"

El Celta afronta la cita de mañana en el Camp Nou (18:30 horas) con la intención de "pelearle" los puntos en juego a un Barcelona que buscará la victoria para consolidarse en el liderato de la clasificación. El equipo vigués viaja hoy a la capital catalana con la duda de quien sustituirá al sancionado David Juncà en el lateral izquierdo, pues Miguel Cardoso confía en el once que ganó al Huesca y al Villarreal y que empató con el Leganés la semana pasada. El técnico del conjunto vigués espera que el Celta "esté al más alto nivel para pelearle el partido al Barcelona". Los célticos, que entrenaron esta mañana en A Madroa, se marcharán de vacaciones hasta el 30 de diciembre, aunque Radoja ya las inició hoy con permiso del club. Además, se quedan fuera, Emre Mor, Roncaglia, Júnior Alonso y Jensen.



"Es un partido difícil siempre jugar en el Camp Nou. Hay que estar al más alto nivel para tener la oportunidad de pelear por el partido. Hay que llegar al límite en lo individual y en lo colectivo", comentó Miguel Cardoso en la sala de prensa de A Madroa, desde la que se solidarizó con las familias de los marineros gallegos muertos en los últimos accidentes marítimos: "Quiero enviar una palabra de fuerza, de solidaridad y de cariño para las gentes del mar de Galicia por los accidentes de los últimos días, de parte de todo el cuerpo técnico y del club".





? Os 18 que loitarán pola vitoria no Camp Nou. AFOUTEZA E CORAZÓN! #BarçaCelta #LaLiga — RC Celta (@RCCelta) 21 de diciembre de 2018



Ante la ausencia de Juncà, Mazan cobra fuerza como sustituto, pues Cardoso no parece confiar en el paraguayo Júnior Alonso, central reconvertido en lateral izquierdo y que ya no entró en la convocatoria ante el Leganés, la semana pasada. Tampoco viajará esta tarde a la Ciudad Condal.Respecto a la visita a Barcelona, Cardoso quiere afrontarla como una cita más del campeonato, a pesar del prestigio del rival. "Hay que pensar que después del partido del Barça habrá más y mañana vamos a terminar nuestro trabajo, es un punto de paso. Queremos que sea un paso positivo, sin quitar nada a nuestra idea". Y sobre Messi, el potugués no quiso pronunciarse si es el mejor del mundo. "Es uno de los mejores, pero no quiero calificar a uno como el mejor del mundo".Respecto al mercado de fichajes que se abre el 1 de enero, Cardoso confía en que el club retenga a los jugadores de referencia y eludió hablar de descartes o de posibles refuerzos para una plantilla excesivamente amplia, con 24 jugadores, para afrontar una sola competición en lo que resta de temporada.Esta es la lista de convocados: