Celtistas "tirados" en Lisboa: "Había desesperación; pensábamos que no llegábamos a Manchester"

Los juicios por la demanda presentada por los celtistas que se quedaron "tirados" en mayo de 2017 en el aeropuerto de Lisboa cuando iban a ver un Manchester-Celta a la ciudad inglesa arrancan hoy en el Juzgado de lo Mercantil de Vigo. Más de 40 afectados presentaron demanda. Una avería en la terminal de la capital portuguesa y que afectó a más de 80 vuelos tuvo incidencia directa en dos aviones con destino a Manchester en los que tenían previsto viajar estos aficionados.

En la vista declararon hinchas afectados. "Fue una desesperación; pensábamos que no íbamos a llegar al partido; no nos daban apoyo ni soluciones; nos perdimos las celebraciones previas", recalcaron hoy varios aficionados en la vista. "El partido no son solo 90 minutos, también son las celebraciones previas", expusieron.

Los celtistas no se perdieron el partido, al conseguir un vuelo desde la localidad lusa de Faro, pero sí el hotel donde iban a pasar la noche previa. Un grupo de casi 20 afectados pleitean contra Ryanair y casi otra treintena contra la línea aérea lusa TAP.

El primer grupo, representado por el mismo abogado, reclama 12.000 euros por manutención, pérdida de una noche de alojamiento y daños morales. Ryanair se allana con 400 euros a cada uno por los vuelos, pero no abonó el resto. La reclamación a la TAP asciende a más de 20.000 euros en total.

Ambos grupos debían volar desde Lisboa a Manchester el pasado 10 de mayo. Allí se alojarían en un hotel y al día siguiente disfrutarían del partido. Pero todo se torció y los dos vuelos fueron suspendidos en Lisboa, uno de ellos al parecer por una avería, y los hinchas del Celta se quedaron tirados billete en mano.

Finalmente consiguieron viajar a Faro y coger un vuelo a Manchester y ver el partido. Tras distintas reclamaciones previas sin éxito, han optado ahora por la vía judicial.