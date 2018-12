Brais Méndez: "El Barcelona sabe el rival que somos"·

Brais Méndez, el futbolista de moda en el Celta, regresa en unos días del Camp Nou, el escenario que la pasada temporada le dio a conocer en Primera División y donde el cuadro celeste espera lograr este sábado un triunfo que dispare su confianza antes de que le competición se detenga por las Navidades. "Es un partido complicado, difícil, pero también un partido ilusionante contra un rival que es uno de los mejores equipos del mundo. Y qué mejor manera de afrontar el partido que ir al Camp Nou a intentar ganarle", ha asegurado el centrocampista celeste este mediodía en a Madroa tras recoger el premio Estrella de Galicia al mejor jugador del mes de noviembre.

Brais ve al Celta con opciones de sorprender al líder en su propio terreno, no en vano el club ha sido uno de los equipos de LaLiga que más quebraderos de cabeza le ha dado al conjunto azulgrana en los últimos años. "El Barça sabe el rival que somos y cómo podemos complicarle las cosas. La pasada temporada no consiguieron ganarnos en la Liga y les pusimos las cosas difíciles en la Copa, así que tendrán especial atención", ha señalado el mosense, que guarda muy buenos recuerdos de su última visita al estadio del Barcelona. "La temporada pasada fui titular y fue un partido especial. Al final esos estadios te marcan e ir y realizar un buen partido, sobre todo el empate y todo lo que conllevó, hace que te haga especial ilusión volver", ha apuntado.

El centrocampista canterano ha confesado que aquel choque frente al Barcelona fue el preludio de su mejor año como futbolista y espera seguir en esta línea en el año que entra. "No nos vamos a engañar, 2018 ha sido un año increíble en todos los sentidos. Ha sido un año de ensueño y no veo por qué 2019 no va a ser igual o mejor", ha señalado. "Si tengo que quedarme con algo, sería con mi debut con el Celta y con la selección. Son dos momentos especiales que siempre voy a recordar", ha remachado.