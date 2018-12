Marcador, bajo lupa

El Concello de Vigo garantiza la seguridad de las gradas todavía no reformadas de Balaídos, Gol y Marcador. Así lo aseguran en un comunicado mediante el que responden a la inquietud de aficionados que en los últimos tiempos han colgado imágenes con grietas, cascotes y otros desperfectos.

Aficionados del Celta advierten en las redes sociales del estado "ruinoso" de la grada desde la que ven los partidos cada vez que su equipo juega en Balaídos. Indignados y preocupados, denuncian el deterioro paulatino de un área que espera la renovación junto con la de Gol tras las reformas de Río y Tribuna. Los seguidores celestes ven con preocupación la situación de esa zona, de la que denuncian, también, desprendimientos de cemento y suciedad en los asientos.

El Concello ha emitido un comunicado en el que se refieren a otras imágenes ya ofrecidas anteriormente: "Hai dúas semanas, cando circularon imaxes dalgún desperfecto na grada de Marcador, o Concello de Vigo enviou a un profesional para facer unha valoración do estado xeral e da estrutura de dita grada. A conclusión desa valoración foi que a seguridade era total na grada de Marcador, algo que xa sabiamos, por outra parte, porque así se desprendeu do resultado do estudio realizado hai ano e medio no que se constatou que o que hai son desperfectos menores".

"Neste momento, o Concello de Vigo xa está a facer o proxecto para arranxar eses desperfectos menores e, tan pronto teñamos o proxecto técnico da gran reforma das dúas gradas que faltan, Gol e Marcador, procederase á demolición, unha a unha, das gradas para a súa reconstrución total", aseguran.

"En todo caso, queremos chamar a atención sobre o feito de que desde en que Balaídos se fixeron as gradas actuais, ningún goberno nin o clube fixeron mantemento algún. A primeira vez que se fai mantemento é co Goberno de Abel Caballero e, desde logo, a acometida das grandes reformas das gradas, adicándolle máis de 15 millóns de euros, é a garantía da seguridade e a garantía dun estadio novo", prosigue el comunicado municipal, que concluye: "De forma inmediata e tan pronto teñamos realizado o proxecto, procederemos a derrubar e construír, primeiro unha das dúas gradas e despóis a outra, ademáis de facer o aparcamento. Chama a atención que, efectivamente, nin o clube nin ningún goberno anterior fixeran nunca mantemento nin prestara atención ao estadio de Balaídos. É este gobierno o que está a facer a gran reforma integral de Balaídos, algo que parece que algúns nunca queren recoñecer e nunca queren recordar".