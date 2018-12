Un once para recitar de memoria

Lo que funciona, mejor no tocarlo. Eso mismo es lo que puede plantearse el entrenador del Celta después de que su equipo encadenase dos victorias con el mismo once titular. A Miguel Cardoso se le presenta una nueva oportunidad de repetir alineación en la decimosexta jornada de LaLiga, en la que el viernes recibe al Leganés (Balaídos, 21 horas). El preparador portugués dispone de casi toda la plantilla, a la espera de que Lobotka y Jensen reciban el alta médica. Ambos han comenzado a trabajar con el resto de los compañeros. Sumar la tercera victoria consecutiva es el objetivo del conjunto vigués, como ayer proclamaba Okay Yokuslu desde la sala de prensa de A Madroa. Sin lesionados ni sancionados, Cardoso puede reunir un once que ya se empieza a recitar de memoria. El único que acabó con problemas físicos en el partido de Villarreal fue Jozabed Sánchez, que mejora del golpe en la cabeza que sufrió en un choque fortuito contra su compañero Okay. El centrocampista sevillano tuvo que abandonar el campo ensangrentado, a pesar del aparatoso vendaje que le colocaron sobre la herida.

No era la primera vez que el Celta repetía once titular esta temporada. Antonio Mohamed también decidió dar continuidad a la alineación que superó al Levante a domicilio (1-2). A la semana siguiente, esos mismos jugadores vecnieron al Atlético de Madrid en Vigo (2-0), por lo que se ganaron el derecho a seguir en el equipo titular en la quinta jornada. Entonces, y después del primer paréntesis por los compromisos de las selecciones, los célticos cayeron en Girona (3-2) y el entrenador argentino dio por concluida la trayectoria de ese once y modificó el plan en el siguiente compromiso de Liga. Aquel equipo que disputó tres partidos seguidos lo formaban Sergio Álvarez Mallo, Cabral, Roncaglia, Araújo, Júnior Alonso, Beltrán, Lobotka, Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto.

El equipo, que entonces defendía con cinco defensas, tuvo poco recorrido, pues Mohamed buscó nuevas combinaciones para mejorar el rendimiento de una plantilla a la que le sobraban muchos atacantes al utilizar ese dibujo táctico.

El sustituto del técnico argentino apostó por una pareja de centrales diferente desde el primer día. Además, las bajas en el centro del campo le obligaron a jugar con Okay y Jozabed como doble pivote. Y prescindió de Maxi Gómez como referencia en ataque. El charrúa se reivindicó en la segunda mitad en Anoeta con un gol que maquilló irregular partido de los célticos.

Ya con casi todos sus efectivos disponibles, salvo Lobotka y Jensen, Cardoso presentó ante el Huesca un once en el que solo quedaban cuatro futbolistas que formaron el equipo ideal de Mohamed entre la segunda y la cuarta jornada de Liga. Los "supervivientes" al cambio de entrenador fueron Hugo Mallo, Néstor Araújo, Aspas y Maxi Gómez, que recuperaba una titularidad que se ganó desde el primer día en Vigo a base de goles: ya suma ocho el uruguayo.

El preparador portugués incluso cambió de portero, dándole la alternativa a Rubén Blanco. La disposición táctica también variaba en relación a la de su antecesor, pasando a jugar el Celta con un 4-2-3-1. La defensa titular la forman Mallo, David Costas, Araújo y Juncà. El central de la cantera fue otro beneficiado por la llegada del portugués, que ha prescindido de los veteranos Cabral y Roncaglia. Éste, pieza fundamental para Mohamed, ni siquiera entró en la convocatoria para el partido contra el Villarreal.

Okay Yokuslu, por su parte, se ha convertido en la referencia en el doble pivote, desplazando al banquillo a Beltrán. A su lado se sitúa un Jozabed Sánchez que no había jugado ni un solo minuto con Mohamed y ahora es insustituible con Cardoso.

Aspas, Brais Méndez y Boufal forman la línea de tres cuartos, aunque el primero goza de plena libertad para incorporarse como segundo delantero, pero partiendo desde la banda derecha. La referencia en ataque sigue siendo Maxi Gómez.

Todos ellos cuentan con muchas opciones de aparecer el viernes en el once titular que presentará Miguel Cardoso ante el Leganés.Es probable que el entrenador portugués repita por segunda vez la alineación con la que obtuvo su primer triunfo con el Celta y que la afición ya puede recitar de memoria.