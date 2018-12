Lobotka y Jensen, los nuevos "refuerzos"

Miguel Cardoso está a punto de disponer de la totalidad de la plantilla para preparar el partido del viernes frente al Leganés (Balaídos, 21 horas), jornada en la que el equipo vigués despide el año 2018 frente a su afición. Ayer, Stanislav Lobotka completó el primer entrenamiento de la semana con el grupo después de lastimarse el tobillo izquierdo el pasado 22 de noviembre durante un entrenamiento. Acababa de regresar a Vigo tras acudir a la convocatoria de la selección eslovaca, a pesar de arrastrar un esguince en la misma articulación por caerle encima Willian José en el partido de ida de la eliminatoria de la Copa del Rey. Ahora se espera que Lobotka reciba el alta médica en las próximas horas. En una situación similar se encuentra Mathias Jensen, de baja desde el 5 de octubre por culpa de una rotura fibrilar del semimembranoso del muslo izquierdo. El danés solo ha jugado un partido con el Celta: ante el Getafe. Días después se lesionó en un entrenamiento y ya acumula dos meses de baja.

El equipo vigués volvió al trabajo en la tarde de ayer después de disfrutar de una jornada de descanso y de cerrar con un importante triunfo su visita al Villarreal, en la decimoquinta jornada de LaLiga. Con estos tres puntos, los de Cardoso se sitúan en una cómoda décima posición en la tabla, con los puestos europeos a dos puntos de distancia. Este buen resultado llegó después de caer eliminado en la Copa ante la Real Sociedad. Por ello, al conjunto vigués ya solo le resta la competición regular hasta que a mediados de mayo concluya la actual temporada.

Para afrontar los 23 partidos que le restan del campeonato de Liga, el Celta dispone de una amplia plantilla: formada por veinticuatro futbolistas. Muchos de ellos no tendrán oportunidad de volver a jugar en los próximos meses. Así, con la recuperación de Lobotka y de Jensen, Cardoso contará con una nutrida nómina de aspirantes a la titularidad en el once celeste. El centro del campo vuelve a contar con muchas alternativas, aunque el entrenador portugués ha apostado claramente por Okay y Jozabed en el doble pivote y con Brais Méndez en la mediapunta o escorado a la derecha, en función de los movimientos que realice Iago Aspas. De hecho, Beltrán ha quedado relegado a la suplencia. El toledano fue titular indiscutible en el arranque del campeonato con Mohamed.

Con Lobotka y Jensen de vuelta a la actividad, las combinaciones para formar el centro del campo céltico se multiplican en un momento de la temporada en el que el Celta disputará únicamente un partido de competición por semana. Sin incluir a Nemanja Radoja, con quien el club no cuenta por diferencias contractuales, el preparador luso se verá obligado a realizar cinco descartes para el partido del viernes. Ahora mismo, Mazan, Kevin y Roncaglia parecen destinados a irse a la grada. A ellos tendrán que unirse dos descartes más para confeccionar la lista de dieciocho convocados que permite la federación. Es muy probable que Jensen, aunque se recupere a tiempo, tampoco tenga sitio en el equipo en esta jornada. De seguir así las cosas, el internacional sub-21 danés cuenta con muchas opciones de pasarse la temporada casi en blanco, a pesar de convertirse en una de las principales apuestas del club vigués el verano pasado para reforzar una plantilla que aspiraba a objetivos deportivos más ambiciosos que los que ahora tiene por delante. Eliminado de la Copa del Rey en su primera eliminatoria, el Celta se ve obligado a manejar una plantilla excesivamente amplia para una sola competición. Lobotka, indiscutible desde su fichaje por el conjunto vigués, está obligado a ganarse la confianza del nuevo técnico, que ahora mismo apuesta por Okay Yokuslu y por Jozabed Sánchez.