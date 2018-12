Cardoso calibra su fondo de armario

La Copa del Rey vuelve a escena para el renovado Celta de Miguel Cardoso, que afronta esta noche ante la Real Sociedad (Anoeta, 20.30 horas, BeIN LaLiga) una exigente prueba en el segundo asalto de los dieciseisavos de final del torneo. El 1-1 cosechado en el último suspiro por el conjunto donostiarra el pasado 1 de noviembre en Balaídos concede una ligera ventaja al rival, al que basta un empate sin goles para pasar de ronda.

Al Celta le sirve el triunfo y cualquier empate por al menos dos goles, lo que le obliga a mostrar un cariz agresivo y buscar la portería contraria para igualar la eliminatoria. Lo intentará sin Iago Aspas, su goleador más fiable, que previsiblemente iniciará el choque en el banquillo. Cardoso parece más preocupado por dar estabilidad al equipo y fortalecer su idea de juego que en pasar de ronda y con el importante compromiso liguero con el Villarreal a la vuelta de la esquina optará por dar descanso a un buen número de titulares. El técnico luso presentará una defensa diferente a la de LaLiga y dará la alternativa en ataque a jugadores con escasa presencia en sus dos primeros partidos al frente del banquillo, como Emre Mor o Pione Sisto.

La presumible suplencia de Aspas, que frente a los donostiarras tendrá un inusual papel del revulsivo, no impedirá a Cardoso presentar un equipo competitivo en Anoeta. Así lo cree el propio técnico, quien aseguró que encara el choque frente a los donostiarras "con la intención de competir al máximo nivel y pasar de ronda", pero sin olvidar que 72 horas después les espera un partido "muy importante" contra el Villarreal. Sin marcarse de momento un objetivo concreto, el preparador luso considera que pasar de ronda permitirá "tener más competiciones para hacer rotaciones y desarrollar nuestra idea". Los cambios afectarán a todas las líneas, empezando por la portería, a la que vuelve Sergio Álvarez tras ser relevado por Rubén en el último partido de Liga. El Gato de Catoira estará protegido por una defensa de cuatro hombres completamente remozada. Kevin Vázquez y el paraguayo Júnior Alonso ocuparán previsiblemente los flancos, mientras que Facundo Roncaglia y Gustavo Cabral, que hasta la fecha no han disputado un solo minuto con Cardoso, formarán si no hay sorpresas en el eje de la línea.

Por delante de la zaga, a cargo de la sala de máquinas, estarían Okay Yokuslu, uno de los pocos que repetiría titularidad, y el madrileño Fran Beltrán, que regresa al once en plenitud de facultades físicas tras ser suplente en la última jornada contra el Huesca.

El frente de ataque, integrado por un solo punta, sería también inédito y de color marcadamente escandinavo, con la presencia de Andrew Hjulsager, Emre Mor y Pione Sisto. El exfutbolista del Brondby se movería por el carril derecho, mientras que Sisto ocuparía el costado izquierdo y el turco-danés actuaría como enganche, con Maxi como único delantero de referencia. El esquema será muy similar al de su estreno como técnico celeste la pasada semana, precisamente antes el mismo rival y en el mismo escenario. Cardoso prevé esta vez un partido distinto, en el que se propone corregir los errores que llevaron al Celta a la derrota la pasada semana en LaLiga.

La Real Sociedad, por su parte, quiere completar el empate rebañado en el último sorbo del partido de Balaídos con un triunfo en casa, donde esta temporada solo ha conseguido ganar al Celta. Las lesiones siguen condicionando al equipo de Asier Garitano, que no podrá disponer en defensa de Raúl Navas y Diego Llorente y cuenta con la duda de Aritz Elustondo. Sangalli, recientemente repuesto de un ictus cerebral, causará baja en medio campo, mientras que el concurso de Jon Bautista es también dudoso en ataque.

El preparador vasco optará también previsiblemente por un once mixto, con el que buscará un triunfo para pasar de ronda en una competición que se le resiste a la Real desde hace bastantes años y en la que quiere llegar lejos este curso.