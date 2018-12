Miguel Cardoso: "Nuestra intención es competir al máximo nivel y pasar de ronda"

Miguel Cardoso ha asegurado que el Celta afronta el segundo asalto de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad "con el respeto y la importancia que se merece", aunque sin "descuidar el contexto", pensando que el equipo debe competir 72 horas después contra el Villarreal en la LaLiga. "La Copa es una competición de tradición en España y tenemos que mirarla con la importancia que merece, pero esto no significa que no tengamos que mirar el contexto. Vamos a priorizar cada partido, mirando uno después del otro, pero hay que comprender el proceso de recuperación en un periodo tan corto entre tres partidos", ha explicado este mediodía el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento celebrado en A Madroa.



Cardoso ha incluido en la expedición que viajará a San Sebastián y posteriormente se desplazará directamente a Villarreal a todos los jugadores de la primera plantilla, incluidos los lesionados Stanislav Lobotka y Mathias Jensen, en fase final de recuperación de sus respectivas lesiones, y también a Nemanja Radoja, aunque el técnico ha precisado que la situación del centrocampista serbio "no ha cambiado" y no dispondrá, por tanto, de minutos mañana en Anoeta contra los donostiarras.





Con la visita al Estadio de la Cerámica a la vuelta de la esquina,. "En este momento no hay jugadores en la plantilla que tengan todo mi crédito y confianza para jugar", ha señalado Cardoso , que ha confirmado que "habrá algunos cambios".El preparador luso ha reconocido que tras el empate a un gol registrado en el encuentro de ida en Balaídos espera "un partido duro ante un adversario difícil que juega en su casa", pero ha destacado que su equipo tiene "todas las ganas de hacerlo bien y conseguir el resultado que nos permita pasar". "Nuestra intención es competir al máximo nivel y creo que el equipo ha entendido el mensaje y tiene ganas de hacerlo bien. Nos gustaría pasar de ronda y tener más competición", ha agregado.