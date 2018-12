Miguel Cardoso: "Hemos visto un Celta muy fuerte"

Miguel Cardoso eludió centralizar en Iago Aspas el protagonismo de su primera victoria con el Celta que su homólogo del Huesca, Francisco Rodríguez, achacó en esencia a la gran actuación del goleador moañés. El técnico portugués prefirió resaltar en buen desempeño colectivo de su equipo. "Quien tiene los mejores jugadores, tiene más capacidad de ganar, pero también vimos bien a otros jugadores. Iago Aspas gana partidos pero son los equipos los que ganan los campeonatos", declaró. "Cada uno mira el partido según el sitio donde está sentado. Es como mirar la tierra cuando estás en el espacio. No voy a contestar palabras de otros entrenadores. Lo más importante es que vimos un equipo muy fuerte, que ha peleado y jugado como equipo", añadió.

A la hora de destacar el buen desempeño colectivo, el preparador celeste hizo especial hincapié en resaltar el espíritu solidario con que se emplearon sus jugadores a lo largo de todo el choque. "En los momentos en los que no estuvimos tan bien, el equipo mostró solidaridad. Son cosas que estamos trabajando fuerte y que nos permiten, en momentos difíciles, quedar con la portería a cero", valoró. Y agregó: "La solidaridad ayuda mucho y hemos visto un equipo solidario. Hablé tras el descanso y dije que el plan de juego estaba ahí".

Cardoso apreció también una mejora en la toma de decisiones. "Cuanto tuvimos que cerrar lo hicimos bien, cuando salimos a jugar también lo hicimos bien y cuando no estuvimos tan bien apareció la solidaridad del equipo. Este es un pasito solo, estamos en fase de crecimiento", aseguró el técnico luso, que consideró que su Celta hizo méritos más que suficientes para alzarse con los tres puntos. ""He visto a un equipo fuerte, que ha peleado y luchado mucho para hacerse con un triunfo que necesitábamos. No lo pasamos bien al principio, no entramos bien, pero cuando apareció la calidad del equipo el partido ya se decantó a nuestro favor. Es una victoria justa", afirmó.

El entrenador del Celta espera que las cosas mejoren en los próximos partidos tras este reparador triunfo. "Vamos a hacer más cosas bien que hemos hecho hoy [por ayer]. La libertad de jugar sin presión nos va a permitir ser más eficaces. Hay que encontrar la capacidad de ser agresivos sin la pelota, saber jugar en corto y controlar el espacio a nuestra espalda", dijo.

El técnico luso evitó precisar los motivos que le llevaron a cambiar de portero en su segundo partido al frente del banquillo celeste. "No voy a comentar las razones individuales de las personas. No me gusta hablar individualmente de los jugadores. Tengo confianza en todos. Cada juego tengo un plan y escojo jugadores para el plan", se limitó a señalar Cardoso, que dedicó su primera victoria con el Celta a sus abuelos ya fallecidos. "Hay dos personas a las que me agarro mucho, que no están con nosotros, que es mi abuelo y mi abuela, que están arriba. Los que están aquí me miran de frente, pero con ellos miró hacía arriba y sé que están. Les debo mucho", finalizó.