Francisco Rodríguez: "Debe ser una gloria tener y disfrutar cada día de Iago Aspas"

Francisco Rodríguez, se mostró decepcionado por la derrota cosechada por su equipo en Balaídos, que achacó al talento de Iago Aspas y a la falta de contundencia exhibida por su equipo para aprovechar las ocasiones de gol que generó en la primera media hora de juego. "No hemos aprovechado las ocasiones de gol que tuvimos en los primeros minutos y eso nos hizo daño. Durante casi todo el primer tiempo fuimos superiores al rival pero ellos supieron aprovechar su primera jugada de gol para ponerse por delante", declaró el técnico del Huesca en la sala de prensa.

"No estamos acertados de cara a gol aunque hemos vuelto a competir bien. Pero con eso no basta para ganar partidos. Y por eso estamos donde estamos. Nos está penalizando no meter las ocasiones que estamos teniendo, no es algo nuevo", admitió el preparador azulgrana.

Francisco consideró que Iago Aspas fue el factor diferencial que permitió al Celta desequilibrar la balanza para llevarse los tres puntos. "Debe de ser una gloria tenerlo y disfrutarlo cada día para cualquier entrenador", destacó.

El técnico del Huesca elogió, por último, el coraje competitivo de sus futbolistas. "Hasta el minuto 70 el equipo ha estado cerca. Se veía que podía pasar algo. En la primera media hora el equipo ha sido muy superior. Tuvimos tres o cuatro ocasiones de gol que no materializamos", se lamentó. "A partir de ahí el Celta, con los jugadores que tiene, en el momento que ha hecho el gol, ha sabido dominar bien las fases de juego. En una contra, cuando estábamos volcados, consiguen materializar el segundo y sentencian el partido", concluyó.