Cardoso: "Estamos en fase de crecimiento"

Miguel Cardoso, entrenador del Celta, consideró "justa" la victoria de su equipo ante el colista, el Huesca (2-0), y no quiso valorar la actuación del goleador Iago Aspas, autor de los dos tantos del conjunto celeste, porque "Iago gana partidos, pero son los equipos los que gana campeonatos".

"He visto a un equipo fuerte, que ha peleado y luchado mucho para hacerse con un triunfo que necesitábamos. No lo pasamos bien al principio, no entramos bien, pero cuando apareció la calidad del equipo el partido ya se decantó a nuestro favor. Es una victoria justa", declaró el técnico luso.

Cardoso no coincidió en su análisis con el técnico rival, Francisco Rodríguez, quien dijo que la actuación del internacional español desniveló el encuentro: "Quien tiene mejores jugadores tiene más opciones de ganar, es importante que los equipos le den las opciones a sus mejores jugadores".

"Cuanto tuvimos que cerrar lo hicimos bien, cuando salimos a jugar también lo hicimos bien y cuando no estuvimos tan bien apareció la solidaridad del equipo. Este es un pasito solo, estamos en fase de crecimiento", apuntó el entrenador del Celta, que no quiso valorar la suplencia del portero Sergio Álvarez, titular hasta hoy.