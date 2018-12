Aspas: "El run-run de la grada no nos ayudó"

Iago Aspas se mostró feliz a la conclusión del partido del Celta, del que fue protagonista con sus dos goles al Huesca, aunque no evitó lanzar una pequeña queja en dirección a sus aficionados por las protestas en los primeros minutos: "Necesitábamos la victoria, volver a reencontrarnos. No empezamos bien y el run-run de la gente no nos ha ayudado, pero luego ponerse por delante fue muy importante".

El delantero moañés insistió en que "nos ha costado al principio, no estábamos cómodos y ellos nos apretaban mucho. Con 1-0 nos hemos empezado a encontrar. Después de ese primero gol ellos han tenido que arriesgar y eso ha permitido que encontrásemos situaciones para sentenciar el partido como al final ha sucedido".

Aspas comentó que le producía especial alegría volver a marcar para dedicarle el gol a su hija: "No había podido dedicarle ninguno más después del hat-trick y ya tenía ganas".