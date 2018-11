Segunda rajada de Mohamed: "En el Celta no hubo química ni con los jugadores ni con la directiva"

El exentrenador del Celta Antonio Mohamed, recientemente destituido, no se olvida de su paso por el Celta. El técnico habló sobre su pasado celeste en el medio TyC Sports, donde primer dio su opinión sobre la Copa Libertadores, cuya final se disputará finalmente en el Bernabéu el 9 de diciembre. "Si la final se juega en Madrid ya no es Libertadores", dijo al respecto.



En esta ocasión el técnico argentino no quiso extenderse mucho sobre el Celta, pero sí que dijo algunas frases que siguen mostrando su malestar por su destitución. El Turco Mohamed dijo que "no hubo química con jugadores ni con los directivos". Añadió también que "no fui yo mismo". Preguntado por lo que hará ahora, el técnico mostró su intención de "descansar un poco e instalarme en Argentina. Disfrutar de mis nenes, de amigos, de la familia, del Globo (Huracán, club del que es seguidor). Después sí, volver porque tengo ganas de dirigir en Argentina. Me fui de Independiente en 2011 y quiero dirigir aquí de nuevo", añadió en sus declaraciones a TyC Sports.



Mohamed vuelve a pronunciarse así tras su destitución al frente del banquillo del Celta. En sus primeras declaraciones ya dejaba ver su desacuerdo con la decisión de la directiva de Carlos Mouriño. "Fue duro y lo acepto, aunque no lo comparto para nada", dijo en su momento. "Si hubiera sabido que iba a ser juzgado en la cuarta o quinta fecha no hubiera venido. Se dio así y poco más hay que decir. No es de hombre de fútbol hablar cuando estás fuera, se habla cuando estás dentro. Soy una persona que respeta siempre lo que es un vestuario, prefiero ser el dueño de mi silencio", declaró entonces.



Tampoco está de acuerdo el Turco con la decisión de la Conmenbol de jugar la final de la Copa Libertadores en Madrid y califica la situación de "reality". "No me gusta en Madrid. Ya no es la Copa Libertadores de América. Llevan el negocio del fútbol donde el dinero mande. Las autoridades de la Conmebol tuvieron poco de autoridades en esta Copa", apnunta Mohamed desde Buenos Aires.





El Turco Mohamed, a solas con @LiberoTyC: "Si la final se juega en Madrid ya no es Libertadores" pic.twitter.com/vBQEMAgDUi — TyC Sports (@TyCSports) 29 de noviembre de 2018