Beltrán, casi a punto para el Huesca

Buenas noticias para el técnico del Celta, Miguel Cardoso, que va a recuperar a la mayor parte de sus efectivos para el importante duelo de mañana contra el Huesca en Balaídos. La mejor noticia para el preparador luso fue el retorno ayer de Fran Beltrán al trabajo con el grupo después de perderse el duelo frente a la Real Sociedad por culpa de la lesión muscular en el muslo derecho sufrida durante el parón liguero con la selección sub 21.

Según el parte de enfermería difundido ayer por los servicios médicos del club, el centrocampista madrileño completó normalmente el entrenamiento dispuesto por Cardoso a puerta cerrada en Balaídos y todo hace indicar que llegará al duelo de mañana frente a los aragoneses en plenitud de facultades físicas. Beltrán carece aún del alta médica, que recibirá previsiblemente hoy, salvo que se produzca alguna complicación inesperada.

El presumible retorno del joven centrocampista céltico mejora considerablemente las opciones de Miguel Cardoso para el eje de la línea medular. Las lesiones de Beltrán y Lobotka (que sigue en proceso de recuperación) mermaron en Anoeta las alternativas del técnico, que tuvo que echar mano de Jozabed, inédito hasta entonces, para acompañar a Okay Yokuslu en el eje de la línea medular. Si no se producen contratiempos, Beltrán y el turco Okay Yokuslu volverán a hacerse cargo de la sala de máquinas contra los de Francisco. Lobotka y el danés Mathias Jensen continúan con sus respectivos procesos de recuperación y no serán de la partida que va a enfrentarse a los aragoneses.

Además de a a Fran Beltrán, el entrenador del Celta va a recuperar frente al Huesca a Gustavo Cabral y Hugo Mallo -el capitán por acumulación de cinco tarjetas y el argentino por su expulsión en el duelo contra el Real Madrid- tras cumplir ambos sanción en el último compromiso contra la Real Sociedad.

El regreso de Mallo al lateral derecho se da como seguro, pese al buen desempeño del nigranense Kevin Vázquez en su debut como celeste en Primera División. Otra cosa es si el técnico tiene la intención de repetir frente al Huesca con la pareja de centrales (David Costas y Néstor Araújo) que se enfrentó el pasado lunes a los donostiarras. Cardoso tiene a sus cinco centrales disponibles, con lo que no pueden descartarse cambios en el eje de la zaga. Para el costado izquierdo de la línea, Juncà parece partir con ventaja sobre Júnior Alonso, un central reconvertido por Mohamed a lateral en algunos encuentros, y Robert Mazan, quien probablemente ni vaya convocado.

Tampoco pueden descartarse cambios en ataque. La titularidad de Maxi Gómez parece esta vez asegurada y podría haber también novedades en las bandas, donde Brais Méndez (que parece partir con cierta ventaja), Emre Mor, Pione Sisto y el franco-marroquí Sofiane Boufal compiten por dos puestos.