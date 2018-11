Aspas: "Hay que revertir la situación"

Iago Aspas se llevó ayer a casa el quinto trofeo Estrella Galicia como mejor jugador del mes. El de octubre lo ganó el moañés por el triplete que anotó ante el Eibar, en la última victoria del Celta, que el sábado afronta un duelo importante ante el Huesca para alejarse de los puestos de descenso. Y Aspas se defendió de las críticas al equipo por este mal arranque: "Hay que volver a ganar. A veces entras en una dinámica negativa y las cosas no te salen, el fútbol es así. Cuando le ganamos al Atlético de Madrid parecíamos el Barcelona de Guardiola y ahora parecemos el equipo de mi pueblo, que lleva siete u ocho partidos sin ganar".

El goleador céltico se muestra confiado con el potencia del equipo, a pesar del mal arranque: "Hay equipos mucho peores que nosotros. Tenemos partidos claves de aquí a navidad. Y ahora nos espera un rival directo, como el Huesca, y hay que sacar el partido adelante como sea. No es una final, porque todavía queda mucha Liga, pero está claro que a nadie le gusta verse ahí abajo. Hay que revertir esta situación con un partido bonito ante nuestra gente", apunta.

En su comparecencia en la sala de prensa de A Madroa, el morrracense habla del rival del sábado, colista en su estreno en la máxima categoría. "Es un partido difícil el que nos espera ante el Huesca,que ha hecho cosas mejores para tener tan pocos puntos".

Los célticos quieren resarcirse de los últimos tropiezos con un triunfo para dedicárselo a la afición. "El vestuario está jodido después de una derrota ante la Real Sociedad, pero hemos hecho cosas buenas y hay otras que sabemos que tenemos que mejorar. Para eso está el míster trabajando e incidiendo en ello todos los días. Queda mucha temporada y esperamos vernos lo más arriba posible", indica Aspas antes de abordar el relevo de entrenador y la llegada de Miguel Cardoso: "Ha caído con buen pie y tiene una buena filosofía". LaLiga, sin embargo, no para y el margen del técnico portugués para cambiar los conceptos tácticos es escaso. Aspas es consciente de ello. No se pronuncia, en cambio, sobre la suplencia de Maxi Gómez en Anoeta: "Esas son situaciones que tiene que decidir el míster, yo no soy el entrenador para poner o quitar a un compañero".