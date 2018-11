"Nos ha penalizado el estado del terreno de juego"

Iago Aspas lamentó la suerte del Celta ante la Real Sociedad e hizo especial hincapié en la oportunidad que tuvo para desnivelar el marcador cuando estaban empatados a cero goles. El delantero moañés no escatimó críticas para el estado del terreno de juego de Anoeta: "Sobre todo hemos tenido ocasiones para ponernos uno a cero, pero nos ha penalizado el estado del campo. También ese gol que nos han metido al principio en la segunda parte porque nos ha llegado justo cuando salíamos con la idea de ir a por el empate". Sobre el terreno de juego (seriamente dañado por un partido de rugby que se ha jugado en los últimos días) dijo que "no es digno este césped en la mejor liga del mundo y espero que lo tengan en cuenta. Más allá de eso, ese gol nos ha desmoralizado mucho. Hemos intentado remar hasta el final pero no ha podido ser", explicó Aspas al término del partido.

En este sentido, el moñés insistía en lo decisivo del estado del terreno de juego con la idea que trataban de poner en práctica: "Hemos buscado coger las espaldas de la defensa y al principio lo hemos conseguido sobre todo en esa jugada en la que me quedo con Moya. Pero como te digo, el espado del césped no se puede permitir", y sobre el arreón final añadía: "Hemos estado cerca de conseguir el empate en los últimos minutos. Hemos luchado hasta el final, pero no ha podido ser".

Por su parte, el donostiarra David Zurutuza se felicitaba por haber conseguido la primera victoria de la temporada en Anoeta y cree que una de las claves fue la buena entrada de la Real en el terreno de juego: "Hemos salido fuertes, hemos dominado y hemos concedido muy poco". El anoche capitán de la Real admitió que "teníamos un pelín de ansiedad para ganar el primer partido aquí", pero cree que "no hemos dado nada para que ellos se sientan fuertes".

Claro que al final tocó sufrir: "Con 2-0 es lógico que al final lo pases mal, pero en global estamos muy contentos. Esto es Primera y, si perdonas, el 2-0 es engañoso porque parece que tienes el partido hecho y, ni mucho menos. Hay que sufrir y el equipo ha estado sólido", dijo.