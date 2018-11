Miguel Cardoso: "Debemos entender la salida del balón"

El entrenador del Celta, Miguel Cardoso, no pudo estrenarse con buen pie en el banquillo del equipo vigués. Serio tras la derrota el técnico portugués admitía al finalizar que "la sensación cuando no ganas es mala. Siempre tienes ilusión de hacer algo, pero no pudo ser".

Dijo Cardoso que el Celta había tenido "minutos buenos en el primer tiempo", pero que luego tras el fallo que supuso el primer gol de la Real Sociedad "el juego ha cambiado".

Admitió el técnico que el equipo aún debe entender conceptos del juego sobre todo en relación a la salida de la pelota, que fue una de las razones de la derrota de ayer: "Hay que entender cuándo debemos hacerla de una manera y cuándo de otra, cuándo debemos salir en corto y cuándo en largo. Es algo para lo que necesitamos seguir trabajando. Hay que entender el momento de salida. No tuvimos capacidad de comprender dónde estaba el hombre libre y dónde la posibilidad de jugar. Atrás estábamos solo Iago con un central. Es el criterio que tenemos que trabajar y luego que tengan la capacidad de escoger. Tuvimos salidas increíbles, con calidad, y tuvimos momentos que no supimos comprender".

Tampoco quiso lamentarse de la ocasión perdida por Iago Aspas a causa de un resbalón cuando encaraba a Moyá: "Eso es el fútbol". De todos modos se mostró esperanzado de cara al duelo del próximo sábado en Balaídos ante el Huesca. "El equipo no es mío. Es equipo del Celta. Hay muchas cosas que hacer seguro. Después de haber entrenado 11 veces, y después de haber entrenado con chicos dos veces no me pongas esa responsabilidad que no me corresponde. Hay que encontrar las cosas buenas y mirarlas", apuntó.

Cuestionado sobre la suplencia de Maxi Gómez, el preparador luso no ha asegurado su titularidad en la próxima jornada: "Hay que encontrar las cosas menos buenas que hicimos y trabajarlas. Vamos a decidir cómo pasa la semana y después veremos quién inicia el partido. Los que tengan más condiciones para jugar, van a jugar", sentenció.