La fortuna da la espalda al Celta B ante el Internacional

El Celta B salió derrotado en su visita a Boadilla del Monte para enfrentarse al Internacional de Madrid por 2-0 tras un partido emocionante en el que los hombres de Rubén Albés se encontraron con los palos en los momentos claves del encuentro cuando con un poco más de fortuna se podrían haber metido en el choque o directamente haberse puesto por delante en el marcador. El conjunto local estuvo más atinado de cara a portería llevándose el duelo aún jugando con un hombre menos durante 17 minutos. Ibán sería expulsado por roja directa en el tramo final del partido esfumándose así las pocas posibilidades de conseguir algo positivo en su visita al Ángel Nieto.

El duelo comenzó una grandísima ocasión del Celta B para haberse adelantado en el marcador cuando no se habían cumplido ni dos minutos. Contragolpe por la parte derecha, un defensa se lanza al suelo para rebañarle la pelota a Iban llegándole a Dennis en la frontal del área, que conectó un derechazo que se estrelló en la cruceta de la portería de André cuando el banquillo visitante ya cantaba el gol.

La respuesta del Inter no se hizo esperar. Un minuto después Álvaro Muñiz sacó un córner muy cerrado que hizo que Iván tuviera que emplearse y de puños desviara de nuevo a saque de esquina.

En el minuto 10 llegaría el primer gol. Cambio de orientación de derecha a izquierda de Rafa Mella a la carrera de Alfonso que controlaba dentro del área viguesa, recorte a Rai, que no se atrevió a meter la pierna para no cometer penalti, y ya solo frente al portero con el interior de su bota derecha la ponía al palo largo donde no pudo llegar la estirada de Iván.

A raíz del gol el Inter de Madrid se vino arriba y llegaron los mejores minutos locales ante los que se erigió un impresionante Iván para evitar que el marcador fuera más abultado al final de la primera parte. Por el contrario, el Celta B estaba llevando peligro sobre todo a balón parado con dos ocasiones casi consecutivas y muy, muy parecidas. Una falta frontal, balón cruzado para que algún celeste consiguiera peinar y en ambas ocasiones fueron jugadores rivales los que conectaban con el balón, en la primera ocasión el balón se pasearía entre el área pequeña y André sin que ni Ros ni Dennis consiguieran llegar a ella y en la segunda la pelota llegó al segundo palo donde entraba José que disparó a bocajarro pero encontró los reflejos de un André bien colocado para hacer una buena parada abajo.

A la vuelta de vestuarios el entrenador del Celta B movió el banquillo en busca de mayor profundidad, pero no pudo ser peor la reanudación para los intereses de los vigueses, ya que una bonita triangulación entre Álvaro Muñiz y Rafa Mella haría que Javi Robles se plantase dentro del área y con un disparo cruzado batiera a Iván poniendo el 2-0.

Las ocasiones visitantes llegaron después del minuto 62 cuando Javi Robles fue expulsado por doble amarilla tras protestar una acción del partido. Ahí se vio al filial mucho más incisivo y Molina tuvo la ocasión más clara cuando solo delante de André picó la pelota por encima de la salida del portero con tan mala fortuna que de nuevo la pelota rebotó en el travesaño.

En el minuto 79 Ibán tuvo que irse a vestuarios antes de tiempo tras ver la roja directa en una acción en el suelo junto a Rafa Mella en la que el colegiado percibió una posible agresión del visitante al local cuando ambos estaban pugnando en el suelo. Tras igualarse las fuerzas el Inter comenzó a dormir el partido con posesiones más largas para evitar que el Celta B consiguiera meterse en el choque.