Cardoso prescinde de Maxi Gómez en Anoeta

El nuevo entrenador del Celta, Miguel Cardoso, ha dejado en el banquillo a Maxi Gómez para el encuentro de la decimotercera jornada de Liga que el equipo vigués va a disputar a partir de las 21.00 horas en Anoeta contra la Real Sociedad.

En su primer partido al frente del conjunto celeste, preparador luso ha apostado por dar la alternativa al danés Andrew Hjulsager en perjuicio de otras opciones de mayor empaque, como los internacionales Pione Sisto o Sofiane Boufal, que también iniciarán el choque como suplentes. En el primer once de Cardoso destaca además la presencia de los canteranos Kevin Vázquez, que debuta en Primera División supliendo la baja de Hugo Mallo, y David Costas, que actuará en el eje de la zaga junto al mexicano Néstor Araújo.

La primera alineación del técnico luso contará con cinco futbolistas formados en A Madroa: Sergio, Kevin, Costas, Brais Méndez y Iago Aspas, dos atacantes casi inéditos hasta la fecha, Hjulsager y Emre Mor, que ocuparán las bandas, y con Jozabed, que disputará también sus primeros minutos esta temporada acompañando al turco Okay Yokuslu en el eje de la línea medular. Estos son los integrantes del primer once de Cardoso: Sergio; Kevin, Costas, Araújo, Juncà; Okay, Jozabed; Emre Mor, Brais Méndez, Hjulsagher; y Iago Aspas.