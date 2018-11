Cardoso: "Hay que corregir los fallos atrás"

El entrenador del Celta, Miguel Cardoso, no pudo estrenarse con buen pie en el banquillo del equipo vigués. Serio tras la derrota el técnico portugués admitía al finalizar que "la sensación cuando no ganas es mala. Siempre tienes ilusión de hacer algo, pero no pudo ser".

Dijo Cardoso que el Celta había tenido "minutos buenos en el primer tiempo", pero que luego tras el primer gol de la Real Sociedad "el juego ha cambiado".

Admitió el técnico que el equipo aún debe entender conceptos del juego sobre todo en relación a la salida de la pelota, que fue una de las razones de la derrota de ayer: "Hay que entender cuándo debemos hacerla de una manera y cuándo de otra. Es algo para lo que necesitamos seguir trabajando". En ese sentido tiene claro que "los fallos atrás son los que tenemos que corregir. No me gusta individualizar a la hora de hablar de los errores, pero hay aspectos en los que debemos mejorar".

Tampoco quiso lamentarse de la ocasión perdida por Iago Aspas a causa de un resbalón cuando encaraba a Moyá: "Eso es el fútbol". De todos modos se mostró esperanzado de cara al duelo del próximo sábado en Balaídos ante el Huesca: "Es un partido más, pero siempre es importante porque es una oportunidad para hacerlo mejor. Ante nuestra afición seguro que estaremos bien".