Dos semanas sin Lobotka

Stanislav Lobotka estará alrededor de dos semanas de baja debido a un esguince de sindesmosis en su tobillo izquierdo. La resonancia realizada el viernes al centrocampista eslovaca confirmó el primer diagnóstico de los servicios médicos del Celta. El mediocentro se produjo la lesión durante el entrenamiento del jueves en Balaídos. Era su primera sesión de trabajo con el grupo después de superar un esguince externo del mismo tobillo durante el partido de Copa contra la Real Sociedad. Lobotka sufrió una torsión en el mismo pie que le obliga a retrasar dos semanas más su reaparición. De esta forma, el futbolista ha roto una racha de 48 partidos de Liga consecutivos con el Celta. Completó los de la temporada pasada y acumulaba ocho en la actual hasta que el realista Willian José le cayó sobre la articulación que vuelve a dañarse por segunda vez.

"No es un problema", apuntó ayer el entrenador del Celta en referencia a la baja de Lobotka. "Estamos seguros de que quien vaya a jugar lo va a hacer bien", resaltó Miguel Cardoso, que prefiere centrarse en los que están disponibles antes de analizar ausencias como la del centrocampista eslovaco, a la que se suman también las de Fran Beltrán y Mathias Jensen. Con estas tres bajas, Cardoso se ve obligado a presentar un centro del campo inédito ante la Real Sociedad, pues incluso baraja la opción de darle la titularidad a Jozabed Sánchez, que no se estrenó con Antonio Mohamed. El centrocampista andaluz no aparece en un once del Celta desde la última jornada del pasado curso, ante el Levante. En verano, el club intentó traspasar a Jozabed, que finalmente se decantó por continuar en Vigo, a pesar de que quedaría relegado a la suplencia.