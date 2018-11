Cardoso oculta su plan para Anoeta

Miguel Cardoso ya sabe qué once va a presentar mañana en Anoeta (21 horas, Gol TV), pero se muestra hermético cuando en su primera rueda de prensa en A Madroa se le pregunta por algunos de los posibles titulares: "En este equipo no hay ningún jugador que tenga la titularidad asegurada. Ninguno. Quien trabaje mejor estará más cerca de jugar". Tras el entrenamiento de hoy y antes de viajar a San Sebastián, el técnico revelará el once solamente a los involucrados.

Ante la Real Sociedad, el sustituto de Antonio Mohamed no podrá contar con Mallo, Cabral, Beltrán, Jensen y Lobotka (los dos primeros por sanción y los otros tres, por lesión). Pero las bajas pasan a un segundo plano. Los importantes "son los que están", subraya Cardoso, que apela a generalidades para ocultar sus planes.

En eso, también establece diferencias con su antecesor en el cargo. Es más, su prudencia le lleva a cuestionar titularidades que parecían impensables hasta el momento, como la de Maxi Gómez. "Hay muchas soluciones y calidad en nuestro ataque. Tenemos que manejar los momentos. Le he dicho a los jugadores que el momento es lo más importante. Cada día van a pasar cosas diferentes. Es posible que Maxi juegue y también es posible que no juegue". Y a partir de ahí, cabe la posibilidad de que cualquiera de los dos porteros pueda ser titular este lunes en la decimotercera jornada de LaLiga, que se reanuda tras dos semanas de parón por los compromisos de las selecciones.

La única certeza que ayer dejó el preparador portugués en veinte minutos de intervención es que Nemanja Radoja sigue sin contar para el Celta: "No es una situación mía, es del club".

También quedó claro que Cardoso tendrá que viajar a San Sebastián con los dieciocho jugadores de la primera plantilla que están disponibles. Dennis Eckert, habitual con Mohamed, se incorporó al filial. Los que saldrán de cara es secreto, asunto de estrategia, y no están los tiempos para regalar información al rival. "Quiero un equipo fuerte, que cuando esté jugando se vea que puede ganar. Debemos construir una idea de juego muy fuerte, eso nos situará cerca de ganar". Sobre la pelota girará el nuevo Celta y su entrenador habla de explotar "dinámicas" entre jugadores", sin que nadie rehuya el compromiso con el colectivo, otro aspecto imprescindible en el ideario de un profesional del fútbol con una gran base teórica.

Aunque sus planteamientos tácticos parte de un 4-1-3-2, Cardoso se muestra moldeable: "Decir que vamos a jugar de una manera o de otra, que va a ser siempre así nuestro planteamiento, no sería justo ni tampoco verdad. Tenemos diversas posibilidades, las exponemos a los jugadores y cambiamos las cosas con facilidad. Si tienes a Iago y a Maxi en el campo al mismo tiempo puedes jugar con dos puntas o con uno detrás de otro. Eso va a cambiar el sistema de un 4-2-3-1 a un 4-4-2", admite el preparador.

En el centro del campo, Okay parece fijo en el pivote, pero el técnico céltico tampoco revela quién le acompañará: "Tenemos la posibilidad de jugar con Brasil, Jozabed...".

Evita también hablar Miguel Cardoso de objetivos en la clasificación, donde el Celta es decimoquinto: "El objetivo es construir un equipo que sea competitivo, agresivo tácticamente, fuerte, un equipo que pueda ganar y que se vea que puede hacerlo, que todos lo expresen en el campo".

Habla de la Real Sociedad como un rival con muchos jugadores "de calidad", al que no le afectará su mala racha de resultados en casa en lo que va de temporada. "Me gustaría que pudiésemos encontrar mucho de lo que hemos entrenado. Si pasa eso estaremos más cerca de traer algo bueno de allí", sostiene.

Miguel Cardoso, que ya ha dirigido once sesiones de entrenamiento con el conjunto vigués, se siente satisfecho con el comportamiento de sus jugadores: "Los chicos han trabajado muy bien. Desde el primer día siento que estamos con ganas de seguir trabajando. Lo importante es la dedicación que ponen". A nivel personal, tampoco tiene queja: "Nos han recibido muy bien. He sentido el calor humano, una fuerza, una energía que nos impulsa hacia adelante, que nos hace sentir muy bien".