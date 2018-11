Cardoso se lleva a tres porteros a San Sebastián

El portugués Miguel Cardoso, que este lunes se estrena como entrenador del Celta de Vigo en Anoeta, ha incluido a 19 futbolistas en la convocatoria para el partido contra la Real Sociedad, entre ellos tres porteros: Sergio Álvarez, Rubén Blanco e Iván Villar.



La presencia del guardameta del filial, que esta mañana ha sido titular con el Celta B frente al Internacional Madrid, es la principal novedad de la citación, ofrecida por el club tras el entrenamiento que la plantilla completó en las instalaciones deportivas de A Madroa.



El único descarte por decisión técnica ha vuelto a ser el centrocampista serbio Nemanja Radoja, que, en principio, no vestirá más la camiseta celeste por su negativa a ampliar su contrato, que finaliza en junio de 2019.



Además del mediocentro, no viajan a San Sebastián los defensas Hugo Mallo y Gustavo Cabral, que cumplirán un partido de sanción, y los lesionados Stanislav Lobotka, Fran Beltrán y Mathias Jensen.



La convocatoria completa está formada por: Sergio Álvarez, David Costas, Néstor Araujo, Okay, Emre Mor, Maxi Gómez, Iago Aspas, Pione Sisto, Rubén, Hjulsager, Juncà, Boufal, Kevin, Jozabed, Cabral, Brais Méndez, Roncaglia, Júnior Alonso e Iván Villar.





La expedición del Celta viajará este domingo a San Sebastián. Partirá a las 18:30 horas desde el aeropuerto de Peinador y tiene previsto llegar una hora después al aeropuerto de Vitoria, desde donde se desplazará por carretera hasta San Sebastián.