Cardoso: "En este equipo nadie tiene la titularidad asegurada"

El estreno de Miguel Cardoso como entrenador del Celta puede acarrear novedades importantes en el once que se presente el lunes en Anoeta ante la Real Sociedad. El técnico portugués valora más el trabajo que la calidad de un jugador, por lo que proclama que en su equipo "nadie tiene la titularidad asegurada". Incluso deja abierta la puerta a deshacer el binomio Aspas-Maxi Gómez, la segunda pareja más goleadora de LaLiga, con 14 goles. Además, las bajas de Beltrán y de Lobotka (el eslovaco estará dos semanas de baja) da opciones a la titularidad de Jozabed Sánchez como pareja de pivotes junto a Okay Yokuslu. La portería, hasta ahora en manos de Sergio Álvarez, también está expuesta a cambios en un equipo que intentará incidir en la crisis de los blanquiazules como locales. Radoja, según Cardoso, tampoco será convocado por el conflicto abierto entre el club y el jugador por no querer renovar su contrato.

Después de dirigir once entrenamientos al equipo vigués, Cardoso se muestra contento y confiado: "Creo que no tenemos más que buenas palabras para todos desde nuestra llegada. Me siento muy bien aquí. Los chicos han trabajado muy bien y con ganas de hacerlo bien. Había que ganar tiempo y para eso había que hacer las cosas muy bien. Creo que lo hemos conseguido con estos once entrenamientos".

El trabajo y el compromiso de los jugadores se valora muy alto con el entrenador luso. "Tenemos un grupo de calidad, pero lo más importante es el trabajo que podamos hacer juntos. Un equipo es más que un grupo de jugadores de calidad. Que todos puedan pensar lo mismo nos hará más fuertes. Lo que les va a hacer mejores es el trabajo colectivo. Lo importante es cómo vamos a rendir en el futuro y tener una idea de juego. El objetivo es construir un equipo competitivo que puede ganar cualquier partido", señala Cardoso ante su primer reto con el Celta: el partido contra la Real Sociedad. "Un equipo fuerte que ha tenido buenos resultados, jugadores de calidad y seguro que nos van a plantear un partido duro. Pero lo importante es que podamos ser competitivos y agresivos tácticamente". El Celta, que perdió en casa ante el Real Madrid, busca tres puntos que le saquen de la decimocuarta posición que ahora ocupa en la tabla y que llevó al club a prescindir de Antonio Mohamed.

El Celta acudirá el lunes a Anoeta sin los sancionados Mallo y Cabral, además de los lesionados Beltrán, Lobotka y Jensen. El nuevo preparador céltico quiere pensar en positivo ante las adversidades. "Es lo que es. Los que están son los importantes, los mejores, porque son los que tenemos".

Ante la Real Sociedad no se descarta un once con Aspas de delantero centro y Maxi Gómez en la suplencia. Esta mañana en su primera rueda de prensa en A Madroa, Cardoso no despejó las dudas: "En este equipo nadie tiene la titularidad asegurada. Quien trabaje mejor es el que la tendrá asegurada. Vamos a ver cómo jugamos el lunes. Hay mucha calidad delante y hay que manejar los momentos y eso no significa que no cambie para días sucesivos. Es posible que jueguen juntos Aspas y Maxo, o no. Vamos a verlo".