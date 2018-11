La rajada Mohamed: "Si llego a saber que me evaluaban a la cuarta o quinta fecha, no venía"

Antonio Mohamed retornó ayer a Argentina, donde pasará las Navidades en familia y se tomará unos meses de descanso, "agradecido" por el afecto que le han dispensado la ciudad y la afición del Celta, "que me han tratado de maravilla", pero también con la "desazón" de no haber podido completar al proyecto que tenía en mente cuando fichó por el club vigués a comienzos del pasado verano.

"Asumimos un proyecto. Si llego a saber que iba a ser juzgado en la cuarta o quinta fecha, no venía, pero se dio así y nada más. No es de hombres de fútbol hablar cuando estás fuera. Soy una persona de fútbol que respeta lo que es un vestuario y jamás diría nada. Prefiero ser el dueño de mi silencio", declaró antes de regresar a su país el técnico argentino al programa Ao Contraataque de la Radio Galega.

"Tengo la desazón de que no me ha dado tiempo porque tampoco tenía un equipo campeón. Se seguía manteniendo donde estaba el año pasado y con tantos cambios necesitaba unos meses para empezar a funcionar", apuntó el extécnico céltico, que no se arrepiente de las altas expectativas que puso a su llegada.

"Hubiese dicho lo mismo porque yo venía a eso. Otra cosa es si todos no quieren pensar en ganador o mantenerse en mitad de tabla. Traté de buscar algo diferente, pero no me han aceptado y me vuelvo a casa convencido de que el tiempo pone a cada uno en su lugar", dijo Mohamed que consideró que "lo más difícil de todo es que los jugadores vienen al Celta de paso".

