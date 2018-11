"Soy un currante y lo seguiré siendo"

Brais Méndez volvió ayer tarde al tajo con el Celta después de protagonizar este domingo en Las Palmas su debut soñado con la selección española absoluta. De regreso en Vigo, el autor del gol del triunfo ante Bosnia y Herzegovina asume su recién estrenado estatus de futbolista internacional con naturalidad, ajeno al aluvión de elogios que le llueven estos días. "Intento llevarlo, con tranquilidad, desde la normalidad. Al final hago lo máximo que puedo tanto en mi club como en la selección. Nada ha cambiado, he vuelto a casa, a mi vida normal con mi gente", apuntó ayer tarde el mosense en rueda de prensa tras entrenarse por primera vez a las órdenes de Miguel Cardoso.

"Las cosas no cambian por una llamada de la selección. Soy un currante y voy a seguir siéndolo por mucho que vaya a la selección", precisó el canterano celeste, que vive el momento más dulce de su incipiente carrera con los pies bien aferrados al suelo. "Obviamente es especial ver todo lo que está pasando, pero tampoco hay que darle mayor importancia. Es bonito vivirlo pero hay que tener los pies en el suelo. No puedes pensar en estar en la nubes porque al final no sirve para nada y te lleva por el mal camino. Hay que volver a pensar en el Celta y en la Liga, que nos jugamos mucho", destacó Brais, que precisó: "Por muy bien que lo hayas hecho una vez [con la selección] no te va a servir de nada si no rindes en tu club. Lo importante está aquí. Hay que seguir trabajando, seguir mejorando y lo que tenga que venir, vendrá".

El centrocampista de Mos, que hace solo un año defendía los colores del filial en Segunda B, admitió que su responsabilidad en el Celta ha crecido este curso. "Es distinto el rol que tenía el año pasado al de este. Los jugadores vamos creciendo y cogiendo más responsabilidad. Pero creo que me tocaba y lo estoy haciendo" confesó. Su confianza, después de tres jornadas consecutivas anotando con el Celta y debutar con el equipo nacional, es también mayor.

Brais Méndez celebró, por otra parte, la llegada al banquillo de Miguel Cardoso, a quien conoció ayer. "Nos dio la bienvenida y nos explicó un par de matices que él quiere y que es importante coger cuanto antes porque al final los compañeros llevan una semana de adelanto y tenemos que ponernos la pilas. Tenemos poco tiempo para trabajar lo que él quiere y tenemos que aprovecharlo".

Aunque le sorprendió el despido de Antonio Mohamed, el canterano avala la decisión tomada por el club y mira al frente. "Nos pilló un poco por sorpresa pero si el club tomó esa decisión hay que apoyarlo y bien hecho está. Tenemos que estar al margen de esto, pensando en lo que viene, en el nuevo entrenador, Miguel Cardoso, que nos va a aportar cosas buenas y esto es importante". Sobre la nueva idea del técnico, apuntó: "Hay cambios. Cada entrenador tiene su idea y su manera de jugar. La importancia que le da al balón y al posicionamiento es muy importante para él y creo que nos va a venir muy bien".

El internacional céltico restó, por otra parte, importancia a las bajas con que el Celta va a afrontar el próximo partido en Anoeta contra la Real Sociedad. "Es complicado porque tienes bajas, pero vamos a salir con todo los que estemos y como siempre iremos a buscar los tres puntos. Tenemos jugadores que pueden suplirlos y hacerlo bien. Las bajas no tiene por qué ser un problema", observó Brais, que espera que la llegada de Cardoso suponga un puto de inflexión en el rendimiento del equipo. "Es un momento importante, pero creo que el cambio de entrenador nos va a dar aire fresco. Hay que trabajar para coger su idea lo antes posible", relató.

Brais no esperaba ser convocado por Luis Enrique y atribuye su citación como internacional a la eficiente política deportiva del Celta y al buen trabajo de sus compañeros. "Si alguien me dice hace dos meses que iba a llamarme la selección le diría que estaba loco, pero eso también habla de lo bien que se está trabajando en este club y del equipo que tenemos. Hay plantilla para hacer grandes cosas", dijo.

Finalmente, preguntado por si el club había contactado con él para hablar de su renovación, se mostró muy tranquilo: "No hemos hablado nada. Tengo contrato hasta 2021, ésta es mi casa y estoy muy bien. No veo ni leo nada. Me centro en seguir trabajando y jugando".



Conversación aparte

La gran novedad del entrenamiento vespertino celebrado ayer en A Madroa fue la reincorporación al trabajo de los internacionales españoles Iago Aspas y Brais Méndez, que tuvieron un aparte con el nuevo técnico, Miguel Cardoso, en la foto con su segundo, Jorge Maciel, a quienes conocieron ayer. El preparador luso les dio la bienvenida y tuvo una breve charla con ambos para explicarles algunos matices del modelo de juego que se propone implementar en el equipo celeste, en el que la pelota y la posición en el campo van a tener una gran relevancia. José Lores