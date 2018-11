Mohamed rompe su silencio: "Tendría muchas cosas que decir"

Una semana después del cese de Antonio Mohamed y de su sustitución por el portugués Miguel Cardoso, el extécnico argentino del Celta da su visión sobre lo ocurrido. No ha querido profundizar demasiado, pero no esconde su decepción por el abrupto final de su desembarco en Europa. "La verdad es que no tengo mucho que decir. Tendría que decir muchas cosas, pero no quiero decir nada", expone.

En declaraciones al diario As, Mohamed afirma que su destitución le cogió "mucho por sorpresa" y añade que es "respetuoso con las buenas y las malas decisiones". "Tengo una desilusión muy grande con todo, pero ya está. Prefiero mantener el silencio y que el tiempo acomode todo. El tiempo pone a cada uno en su lugar".

El técnico apunta que si hubiera vencido al Real Madrid su equipo se habría ido sexto al parón de selecciones "y tampoco en años anteriores estaba muy bien". También alude a las lesiones y a la tardía reincorporación de Iago Aspas y Maxi Gómez tras el Mundial, dando a entender que su proyecto requería más paciencia para dar resultados.

Mohamed parte hoy desde Vigo a Argentina, sin ánimo para retomar de inmediato su carrera. "En enero, febrero, marzo o junio del próximo año buscaré algo que realmente me interese y que esté con ganas de dirigir. Ahora mismo no estoy con ganas. No me planteo nada. Lo único que quiero es descansar y estar con mi gente en Argentina".