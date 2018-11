Cardoso apura el tiempo de trabajo

El Celta regresa hoy a los entrenamientos con la preparación de la visita al estadio de Anoeta en el horizonte y un inusual y exigente plan de trabajo que el nuevo técnico, Miguel Cardoso, ha programado con la idea de apurar al máximo el tiempo con que va a poder contar con los diez internacionales concentrados con sus selecciones que se reintegrarán al equipo entre esta tarde y el jueves.

Dos de estos futbolistas, el sub 21 español Fran Beltrán y el mexicano Néstor Araújo retornan lesionados y (al menos el Araújo) tiene muy complicada su participación en el duelo contra la Real Sociedad,. Al mismo tiempo, existen dudas sobre el estado físico de Stanislav Lobotka, que permanece concentrado con la selección de Eslovaquia sin haber recibido al alta médica con el Celta. El danés Mathias Jensen, por su parte, no viajó a la concentración de la selección danesa sub 21, precisamente por encontrarse lesionado.

El hecho de que el duelo liguero contra la Real Sociedad haya sido programado en lunes como cierre de la decimotercera jornada favorece esta vez los intereses celestes y particularmente los de Cardoso, que podrá disponer al menos de cuatro días de todos sus efectivos para que sus hombres asimilen los conceptos con que pretende dar una vuelta de tuerca al juego del equipo.

Miguel Cardoso ha programado hasta el jueves (inclusive) cuatro entrenamientos vespertinos en A Madroa. El plantel doblará hoy turno y mañana, el miércoles y el jueves se entrenará solo por la tarde. El viernes, el sábado y el domingo, el equipo se ejercitará por la mañana en la ciudad deportiva. Todas las sesiones de esta semana se celebrarán a puerta cerrada (la del jueves en el estadio de Balaídos), salvo la de esta tarde, que será abierta al público.

Además de a los lesionados Fran Beltrán y Néstor Araújo, esta tarde se espera en A Madroa a Iago Aspas y Brais Méndez. Los dos fueron suplentes anoche en el amistoso disputado por el conjunto de Luis Enrique frente a Bosnia en Las Palmas. El técnico español dio descanso al delantero moañés, que sí fue titular el pasado jueves contra Croacia, e hizo debutar con la selección absoluta al mosense, que saltó campo en el minuto 58 de juego y respondió al desafío anotando poco después el tanto que dio a España el triunfo frente a los balcánicos.

A partir de la tarde de mañana, martes, se irán reintegrando poco a poco el resto. Los primeros en hacerlo serán Pione Sisto y Stanislav Lobotka. El extremo danés, que no tuvo minutos en el partido de la Liga de Naciones de la UEFA ante Galés, se enfrenta con su selección a la de Irlanda en esta misma competición. Lobotka, en caso de haberse recuperado, podría tener minutos, en Praga contra la República Checa, también en partido correspondiente a la Liga de Naciones.

En la tarde el miércoles se espera ya de vuelta a la mayor parte de los internacionales celestes. Este día se pondrá ya a las órdenes de Miguel Cardoso Sofiane Boufal, Okay Yokuslu y Maxi Gómez.

Tras contribuir de forma decisiva a la victoria de Marruecos ante Camerún -forzó un penalti y anotó un gol saliendo desde el banquillo- en Casablanca (2-0), Boufal apunta a titular mañana en Marrakech ante Túnez.Okay, que jugó el pasado viernes 90 minutos en la derrota de Turquía frente a Suecia (0-1), volverá a previsiblemente a contar con minutos desde el inicio en el compromiso amistoso que el conjunto otomano disputa mañana contra Ucrania. El uruguayo Maxi Gómez, mientras, aspirar a jugar minutos en el duelo amistoso que enfrenta mañana a la selección charrúa contra Francia en París.

El último de los internacionales celestes en salir a escena esta semana será Júnior Alonso. El paraguayo espera estrenarse con el nuevo seleccionador de su país, el colombiano Juan Carlos Osorio, en el amistoso que el conjunto guaraní disputará mañana frente ante Sudáfrica en Durban.