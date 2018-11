Ha sido en un amistoso, pero Brais Méndez ya ha escrito su nombre en la historia de la Selección Española después de anotar el gol de la victoria del España - Bosnia que los de Luis Enrique han jugado en el Estadio de Gran Canaria. El centrocampista del Celta completa así un debut con el que nunca habría soñado.



El cronómetro marcaba el minuto 59 del partido. Fue entonces cuando Luis Enrique hacía saltar al terreno de juego al centrocampista del Celta de Vigo que por su trabajo en Liga se había ganado el derecho a formar parte de la historia de la selección. Sustituía a Suso después de que el once de La Roja se transformase después de la salida del terreno de juego de Jonny Otto -otro de los canteranos celestes convocados- enfilase el camino de los vestuarios, lesionado.





Por si alguien estaba viendo #GHVIPDBT10 aquí os dejo el debut goleador de Brais Méndez en su debut con @SeFutbol pic.twitter.com/OyNGkfBNL4 — Pablo Cordeiro (@lajugue) 18 de noviembre de 2018

Brais Méndez, contento con su debut

Veinte minuto después, Brais Méndez escribía su nombre en la historia de los goleadores de la Selección Española con un tanto que sacaba del letargo al equipo de Luis Enrique. El debutante se aprovechaba de un rechace del portero de la Bosnia-Herzegovina de Prosinecki después de que Isco probase suerte desde fuera del área. Disparaba a bocajarro, sin dudarlo. Con el aplomo de un nueve natural que aprovecha cualquier oportunidad para enviar el esférico al fondo de la red y, probablemente, sin saber que con ese gol volvía a estar conectado con el otro jugador del Celta de La Roja: Iago Aspas.El azar ha hecho que la estadística arroje un dato curioso que tiene como protagonistas a los dos jugadores celestes. Se da la casualidad de queante la Inglaterra que esta tarde dejaba a los de Luis Enrique fuera de la Final Four de la Nations League."Estoy contento por el debut, que mejor manera de hacerlo que ayudando al equipo", aseguró a TVE tras el partido. "Es un estímulo para todos saber que el seleccionador está pendiente de nosotros, de los jóvenes y también de los mayores. En cualquier momento puede llamar a cualquiera y eso te hace estar alerta"."Ha sido un partido difícil", ha explicado sobre el partido en el que debutaba con la Selección." Bosnia ha demostrado que es un equipo intenso y ha sido complicado hacerles ocasiones. Hemos conseguido marcar una y ganar".Brais lamentó el triunfo de Inglaterra ante Croacia que dejó a España fuera de la fase final de la Liga de las Naciones . "Sabíamos que iba a ser complicado. Al final los dos se jugaban pasar e iban a ir a por todas. No dependíamos de nosotros"."Sabemos que esto no es una carrera de hoy a mañana,, cogiendo sus ideas y eso es lo importante en este momento", añadió.