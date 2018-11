El reto de reconstruir la retaguardia

La idea de reducir drásticamente los 60 goles en contra recibidos la pasada temporada se convirtió en una verdadera obsesión para el predecesor de Miguel Cardoso, que empleó hasta dos esquemas y ocho diferentes combinaciones defensivas en un vano intento de atajar el problema. Mohamed recurrió en cinco ocasiones a un dibujo defensivo de cinco hombres (Levante, Atlético de Madrid, Girona, Valencia y Sevilla) y apostó en siete ocasiones por una línea de cuatro (Espanyol, Valladolid, Getafe, Alavés, Eibar, Betis y Real Madrid).

En sus doce encuentros al frente del Celta, el preparador argentino empleó a Mallo, Cabral y Roncaglia siempre que estuvieron disponibles y no utilizó en la competición regular a los laterales Kevin Vázquez y Robert Mazan, a pesar de que podría haber contado con ellos. El fiable partido firmado pon el canterano en el exigente duelo copero contra la Real Sociedad parece sin embargo haber revertido su situación. Tras su gran actuación frente a los de Asier Garitano, Mohamed consideraba a Kevin como una buena alternativa a Mallo en el lateral derecho; queda por ver ahora si Miguel Cardoso es de su misma opinión.

El único precedente en que faltaron a un partido Mallo y Cabral esta misma temporada la elección de Roncaglia como lateral derecho no dio buenos resultados. Ocurrió en la quinta jornada, frente al Valladolid en Balaídos, cuando Mallo y faltó por lesión muscular y Cabral estaba sancionado. En ausencia de Mallo, el Valladolid encontró en la banda derecha del Celta un boquete que le permitió remontar hasta en dos ocasiones una desventaja de dos goles. David Costas, en su única participación hasta la fecha esta temporada, Néstor Araújo y David Juncà completaron la línea defensiva en aquel encuentro.

Claro que Cardoso no es Mohamed, ni se le parece. Durante su incipiente carrera como primer técnico, en el Río Ave y el Nantes, el técnico luso ha empleado casi siempre defensa de cuatro y no parece que la cosa vaya a cambiar en Anoeta, a la vuelta del parón liguero.- Pero tal como indicó el nuevo técnico en su presentación no se trata tanto del esquema elegido como el modo de defender. Miguel Cardoso ha dedicado sus primeras horas de trabajo a afianzar la defensa, que es, por otra parte, la única línea del equipo de la que dispone actualmente de efectivos, pues solo Néstor Araújo y Júnior Alonso han sido convocados con sus respectivas selecciones. El nuevo entrenador se propone que su equipo salga con la pelota jugada desde atrás combinando en apoyos para minimizar riesgos, pero también ha insistido en que el modo de defender, una vez asimilados conceptos y automatismos, va a depender en buena medida de la interpretación del partido que hagan sus futbolistas en función del rival y las circunstancias del juego.

El problema es que la competición no concede tregua y el nuevo técnico tendrá que trabajar contrarreloj con el problema añadido de que no va a poder contar con todos sus efectivos hasta el próximo jueves. Pero un dato es evidente. El Celta ha ganado los únicos dos encuentros en los que ha conseguido mantener su portería a cero y ha recibido tres o más tantos en un tercio de los encuentros que ha disputado. Y lo que es peor, en cinco de ellos habría necesitado marcar al menos tres goles, cuando no cuatro o cinco, para alzarse con la victoria. Demasiado lastre.