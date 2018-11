Cardoso: "Quiero un Celta competitivo porque eso nos llevará a ganar partidos"

El entrenador portugués Miguel Cardoso aseguró durante su presentación como técnico del Celta que para él suponía un enorme orgullo "llegar a un equipo con esta historia". El técnico explicó por encima las motivaciones y objetivos que persigue en su nueva etapa en los banquillos: "Ser entrenador del Celta es un privilegio y un orgullo. Con esa ilusión llego a Vigo. Es importante marcar un punto de partida, ser capaces de empezar un proceso colectivo que nos tienen que llevar a algo y que los jugadores lo entiendan lo más rápido posible. Quiero hacer un equipo competitivo, que es una palabra muy importante. Porque los competitivos ganan más veces siempre y ganando es como vas llegando a tus objetivos".



Cardoso aseguró que sin amarrarse a ningún estilo ni ningún dibujo, la meta que persigue en Vigo es "que en un tiempo los jugadores sepan lo que pasa en el campo y lo apliquen. Que entiendan una idea de juego sin quitar creatividad. Para llegar a algún lado hay que saber por dónde ir. Para eso se necesita una idea muy clara que nos va a hacer más fuertes defensivamente, cuando tengamos el balón, cuando lo perdamos y cuando lo recuperemos".





É uma honra muito grande treinar este clube histórico. Muito trabalho pela frente. Prometo dar todo por y para Vigo. Obrigado a todos pelo vosso apoio! #afoutezaecorazón ?? https://t.co/xWDHaHY8cF — Miguel Cardoso (@CoachMCardoso) 13 de noviembre de 2018

El técnico portugués insistió en que "podemos hacer un equipo que interprete bien mi idea de juego. Vamos a ser un equipo competitivo porque tenemos calidad y trataremos de aprovecharla" y, aunque el 4-2-3-1 ha sido una constante en su carrera comentó que "los sistemas no son lo mas importante del fútbol. El sistema es un juego de ajedrez y el fútbol no es ajedrez. El fútbol es dinámico. Por eso la forma de distribuir los jugadores te da un 4-2-3-1 en el momento en el que tomas una foto al comienzo del partido, pero luego pasan muchas cosas. Vamos a ver cómo podemos construir un equipo con lo mejor que dan los jugadores".Cardoso se declaró admirador de Mouriño y recordó que se siente muy ligado a Vigo que "está a una hora de mi casa y recuerdo venir con mis padres de niño a hacer compras. Y más mayor he venido también de copas".Por su parte, el presidente del Celta, Carlos Mouriño, aseguró que era "un día un triste y de mucha esperanza. Nunca es agradable decirle adiós a una buena persona como Antonio Mohamed . Y de esperanza porque presentamos a nuestro nuevo entrenador que creemos que nos va a ayudar a mejorar nueva ilusión".