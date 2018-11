El Celta destituye a Mohamed y ficha al luso Miguel Cardoso

Antonio Mohamed no dirigirá más partidos del Celta. El club comunicó en sus redes sociales la decisión alrededor de las 21:40 de esta noche y unos minutos después anunció el nombre de su sustituto, el portugués Manuel Cardoso. La derrota de ayer contra el Real Madrid cerró la breve etapa en Vigo del entrenador argentino, que en lo que va de Liga no había conseguido dar con la tecla para mejorar la solidez defensiva del equipo, uno de los más goleados de la competición, ni para mantener un patrón de juego definido.



De su sustituto, un desconocido para el gran público en España, el club ha señalado que se trata de un "destacado segundo entrenador en conjuntos de primer nivel como Shakhtar Donest, Braga y Sporting de Portugal". Como primer técnico, "realizó una espléndida temporada como entrenador del Río Ave, al que llevó a su mejor clasificación histórica en la liga portuguesa y a jugar la Europa League. Esta campaña dirigió al Nantes francés". Aunque el Celta no ha incluido el dato, Cardoso también estuvo en el equipo técnico del Deportivo, en la temporada 2012/2013.



El nuevo técnico será presentado a las 13:00 de mañana y por la tarde dirigirá su primera sesión de entrenamiento. El Celta ha elegido el primer día del parón por los partidos de selecciones para ejecutar la decisión de reemplazar a Mohamed, por lo que Cardoso tendrá dos semanas por delante para comenzar a implantar su idea de fútbol.







?? Antonio Mohamed no seguirá el frente del banquillo del #Celta. ¡Le deseamos el mayor de los éxitos en el futuro! „ RC Celta (@RCCelta) 12 de noviembre de 2018