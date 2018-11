El Celta amenaza el efecto Solari

Balaídos acoge esta noche (20:45 horas, Movistar Partidazo) su partido más esperado de la temporada, al menos el que mayor expectación genera habitualmente en Vigo cuando lo visita el Real Madrid, el rival ante el que más goles ha encajado el Celta en su historia. El equipo merengue, sin embargo, parece menos peligroso desde el adiós de Cristiano Ronaldo, que le garantizaba una media de 50 goles por temporada (uno cada 84 minutos de juego). Es más, los de Santiago Solari, que hoy podría poner fin a su provisional paso por el banquillo del primer equipo para volver a dirigir al filial, acuden a la cita con menos goles que los de Antonio Mohamed, que tendrá que vivir el partido desde la grada debido a la sanción por su expulsión en el Villamarín (será sustituido por Gustavo Lema, segundo entrenador). Dos días después del incidente en el campo del Betis, el técnico local recibía el respaldo del presidente del club después de ser cuestionado por el mal juego y los resultados adversos. No obstante, tras la goleada al Eibar (4-0) y los empates con la Real Sociedad, en Copa, y en casa del Betis, Antonio Mohamed se muestra confiado en dar hoy otro paso adelante en la consolidación de su proyecto deportivo.

Para ello, el preparador del Celta apuesta por los mismos 18 jugadores que viajaron a Sevilla. Por segunda semana consecutiva, Pione Sisto vuelve a quedarse fuera por decisión técnica. Tampoco estarán los lesionados Lobotka y Jensen. Costas, Radoja, Mazan y Eckert se quedan en la grada.

Para enfrentarse a un Real Madrid que con Solari ha anotado once goles en tres partidos, incluida la goleada al Viktoria Plzen, Mohamed no tuvo inconveniente ayer en desvelar su trío de ataque, en el que vuelven a coincidir Iago Aspas y Maxi Gómez, que con 14 goles (8 el moañés y 6 el uruguayo) componen la segunda mejor pareja de rematadores de LaLiga. Ellos solos han sido tan certeros como casi toda la plantilla blanca, que suma 16 goles en once jornadas. Son los peores registros del conjunto madrileño en los últimos catorce años. Su referencia en ataque ahora mismo es Karim Benzema, siempre cuestionado por una parte de la afición pese a presentar unos números excelentes: el miércoles alcanzó los 201 goles con la camiseta blanca. Esos números convierten al francés en el séptimo goleador de la historia del Real Madrid, cuya lista lidera CR7, con 450 tantos.

Para completar el tridente de ataque del Celta, Mohamed aseguró ayer que el elegido es Sofiane Boufal, por lo que Emre Mor, titular ante el Betis, volverá al banquillo. El centro del campo céltico lo completarán Okay Yokuslu, Fran Beltrán y Brais Méndez, quien se presenta ante su afición con la alegría de haber recibido la llamada de Luis Enrique Martínez para estrenarse con la selección española absoluta.

Para la retaguardia, el preparador céltico apuesta por la pareja argentina de centrales formada por Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia, para situar a Hugo Mallo y a David Juncà en los costados. Bajo palos, Sergio Álvarez.

Mantener la portería a cero es una de las mayores preocupaciones del preparador céltico. Su equipo ha recibido 16 goles en contra, de los que tres se los marcó un Betis que salvó un punto con un tanto en los últimos minutos de Sergio Canales.

Solari regresa a Vigo tres semanas después de hacerlo a Barreiro con el Castilla. Ese día, el filial merengue se llevó un empate con un gol de falta directa de Vinicius Junior. La joven promesa brasileña también viaja hoy a Vigo, pero sin opciones de entrar en el once titular. Tampoco estará en el mismo Dani Carvajal, que viene de superar una lesión y dejará el lateral derecho a Odriozola. En el costado izquierdo estará Sergio Reguilón, la revelación blanca. El Real Madrid, que viaja esta mañana, acude a Vigo sin Marcelo, Varane y Vallejo, por lo que Nacho repetirá en el eje de la defensa junto a Sergio Ramos. El sevillano continúa envuelto en la polémica tras mandar al hospital a un jugador del Viktoria de un codazo. Modric recupera la titularidad en el centro del campo, donde le acompañarán Casemiro y Kroos. El alemán suma contra el Celta cuatro de los 12 tantos que lleva con el Real Madrid. Benzema, Bale, que marcó un doblete en Balaídos el curso pasado, y Asensio completan el once de Solari ante un Celta con sed de victoria.

Aunque los dos equipos necesitan un triunfo para mejorar en la clasificación general, Solari se juega su futuro como técnico del Real Madrid, después de sustituir de forma provisional a Julen Lopetegui. El efecto Solari ha llevado a los blancos a encadenar tres victorias: Melilla, Valladolid y Viktoria Plzen.