Mohamed: "Ojalá no veamos al mejor Real Madrid"

El Celta afrontará la visita del Real Madrid con los mismos jugadores que ante el Betis. Antonio Mohamed deja fuera de la lista por segunda semana consecutiva a Pione Sisto, aunque el danés o David Costas podrían incorporarse a última hora pues Kevin Vázquez se recupera de una gastroenteritis. Antonio Mohamed desveló esta mañana en A Madroa que en ataque jugará con Aspas y Maxi Gómez, la segunda pareja más goleadora de LaLiga, que estarán acompañados por Sofiane Boufal. Lobotka y Jensen son baja por lesión. Radoja, Mazan, Costas, Pione y Eckert se quedan fuera por decisión técnica. A Mohamed no le vale el empate y para ello espera que el equipo blanco ofrezca su mejor versión.

La presencia mañana en Vigo del vigente campeón de Europa (Balaídos, 20:45 horas) no ha modificado la rutina del Celta. "Trabajamos con la misma alegría de siempre y mañana es un día para ratificar lo que venimos haciendo en el crecimiento del grupo y del juego", dijo Mohamed, quien mostró poco interés en hablar de un rival al que considera un equipo "de jerarquía, que se está recuperando, pero estoy ocupado en lo nuestro. No tenemos otra alternativa que ir a por el partido y pelear la posesión de la pelota. Ojalá que no veamos al mejor Real Madrid, pero dependerá de lo que seamos capaces de hacer nosotros. Lo que necesitamos mañana es terminar jugadas para evitar sus contragolpes. No hay que darles espacios. Pérdidas de balón y contragolpe del Real Madrid es el partido que menos nos conviene. También tenemos un plan b de esperar al rival", comentó.

El técnico argentino dijo sentirse muy contento con la convocatoria de Brais Méndez con la selección española, que espera recuperar a Lobotka en diez días, tras el parón, y que no se atreve a pronosticar una fecha sobre el regreso de Jensen.