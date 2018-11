Iago Aspas encañona al Real Madrid

Iago Aspas confía en que la mejoría experimentada por el Celta en los últimos partidos se vea refrendada con una victoria de prestigio frente al Real Madrid, al que el Celta recibe este domingo en Balaídos. "Será un partido difícil porque vienen de una victoria. Han tenido muchos cambios y alguna baja, pero es el Real Madrid y tiene a los mejores del mundo. Aun así, esperamos sacar los puntos ante nuestra gente", dijo ayer el goleador celeste, que ve un gran margen de mejora en el rendimiento del grupo de Antonio Mohamed. "En los últimos partidos hemos mejorado, pero tenemos nivel para dar mucho más", aseguró el moañés en rueda de prensa.

Aspas considera que el Madrid ha perdido pegada con la marcha de Cristiano Ronaldo al Juventus de Turín. Este problema y los malos resultados, precipitaron, en su opinión, el despido de Julen Lopetegui, cuyo método de trabajo elogió. "En el fútbol mandan los resultados. Tuvieron muchos cambios y los goles de Ronaldo tapaban muchas carencias. [A Lopetegui] No le dio tiempo a poner su método.Pero hablamos del Real Madrid y estando séptimos u octavos en la tabla, es normal que los directivos se pusiesen nerviosos", explicó. "Me gustaba mucho, no solo él sino todo su equipo técnico, su forma de trabajar y cómo afrontaba los partidos", matizó. Aunque concluyó: "Pero en el fútbol mandan los resultados".

El duelo frente a los de Santiago Solari es "un bonito partido", pero sobre todo una buena oportunidad para seguir progresando en el juego esbozado en los últimos compromisos de Liga y Copa. "Lo aceptamos con un partido más, muy bonito de jugar, pero tenemos que tener la mentalidad de los últimos dos partidos en casa" apuntó.

El vencedor de las dos últimas ediciones del Trofeo Zarra celebró el regreso de Maxi Gómez, autor de dos goles en el Benito Villamarín saliendo desde el banquillo tras dos partidos lesionado. "Ya dije el otro día que era un futbolista muy importante para nosotros. Me ha hecho caso y lo ha refrendado con esos dos goles" , destacó.

El delantero celeste restó importancia, por otra parte, a las dificultades que el Celta ha atravesado durante el mes des septiembre y buena parte de octubre y negó que el equipo se haya relajado. "No hemos bajado los brazos. Lo que ocurre es que el fútbol funciona por dinámicas. Cuando las cosas van mal, cualquier error se nota mucho y cuando van bien los errores no se notan tanto", observó Aspas, que considera prioritario "mejorar el sistema defensivo porque arriba tenemos bastante gol".

El internacional moañés se siente fresco de piernas, a pesar de que Mohamed lo ha empleado en todos los partidos, en la Liga y en la Copa, y es habitual en las convocatorias de la selección española. "Prefiero muchos partidos a muchos entrenamientos, lo que mes gusta es disfrutar dentro del campo. Cuantos más partidos, mejor", subrayó.

En su comparecencia en A Madroa, Iago Aspas se refirió finalmente al supuesto interés del Real Madrid por contratarlo el pasado verano. "Conmigo no se han puesto en contacto, pero sí sé que hubo interés. No sé si llegaron a hablar entre clubes, al final ficharon a Mariano en el cierre de mercado para suplir esa falta de un nueve", comentó el canterano, cuya situación contractual no ha cambiado. "Tengo el mismo contrato, el mismo salario y la misma importancia en el club", dijo. Y puntualizó: "En el fútbol no sabes qué va a pasar, pero tengo cuatro años más de contrato y estoy en mi casa".