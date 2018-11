La selección sub 16 se tiñe de celeste

El fin de semana se saldó con un nuevo pleno de triunfos de los diez equipos de las categorías inferiores del Celta, que siguen con paso firme en sus respectivas categorías. El único que no pudo probar el dulce sabor de la victoria en esta ocasión fue el filial, que se quedó con la miel en los labios a pesar de su gran partido ante la Cultural Leonesa y encadena su quinta jornada consecutiva sin ganar. Cierto es que esta vez se quedó muy cerca de conseguirlo e hizo méritos de sobra para ello, mostrando mucho carácter y orgullo para remontar ante un rival de la entidad de la "Cultu" aunque la fortuna le dio la espalda en la última jugada del encuentro y los pupilos de Rubén Albés tuvieron que conformarse con el empate (3-3).

La jornada de alegría y satisfacción para la cantera celeste y para la Fundación Celta, responsable del fútbol base del conjunto vigués, se completó con la noticia de que tres jugadores de las categorías inferiores del club han sido convocados por la selección española Sub 16 para unos entrenamientos oficiales que se realizarán desde mañana y hasta el próximo viernes 9 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El portero Brais Rodríguez, del Juvenil B, se estrenará gracias a esta llamada en una cita con alguno de los combinados nacionales. Con él estarán en estas sesiones de entrenamientos otros dos jugadores de la cantera céltica que ya saben lo que supone ser convocados por la selección. Así, el centrocampista Damián Rodríguez, del Cadete A, debutará en la Sub 16 tras su paso por el equipo Sub 15. Mientras, David Vilán, también del Cadete A y un habitual en las convocatorias de la Sub 15, repetirá en la categoría Sub 16 tras haber sido llamado por primera vez para participar en otros entrenamientos oficiales realizados durante el mes de septiembre.

En aquella ocasión, hace poco más de un mes, David Vilán había coincidido en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con otro joven talento de la cantera viguesa, el delantero Miguel Rodríguez, que recientemente fue convocado por la selección nacional Sub 17 a pesar de que todavía tiene 15 años de edad.

Brais Rodríguez, Damián Rodríguez y David Vilán se convierten así en los tres últimos jugadores de las categorías base célticas en ser llamados para sesiones de entrenamientos de los distintos combinados nacionales, confirmándose con esta nueva llamada el gran trabajo y el enorme esfuerzo que tanto el club como la Fundación Celta llevan realizando desde hace años para potenciar y mejorar la cantera celeste. Una labor que se ve perfectamente reflejada en la notable aportación de jugadores a las categorías inferiores de la selección española.