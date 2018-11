Expulsado por quejarse de los recogepelotas

Antonio Mohamed fue expulsado ayer y no podrá dirigir al Celta desde el banquillo en el partido contra el Real Madrid. El entrenador argentino fue expulsado por su celebración del 2-2, que aprovechó para quejarse con sarcasmo de cómo los recogepelotas locales habían desaparecido del campo cuando el Betis se encontraba en ventaja. Mohamed asegura que se lo dijo al cuarto árbitro. Estrada Fernández indica en su acta que el entrenador céltico se dirigió al banquillo local.

El partido se incendió en el minuto 65, cuando el preparador físico del Celta le recriminó a su homólogo bético que hubiese desplazado el balón. A partir de ahí se montó un rifirrafe que acabó con la expulsión de ambos y una tarjeta amarilla para Joaquín. Xavier Estrada Fernández argumenta de la misma forma la tarjeta roja de ambos preparadores, tanto del celeste Carlos Claudio Kenny como del bético Marcos Fidel Álvarez: "Discutir y encararse con un técnico del equipo adversario cuando el juego se encontraba detenido originándose una tangana entre ambos equipos". La amonestación a Joaquín es por "encararse, sujetando, a un técnico del equipo adversario que había sido expulsado previamente cuando el juego se encontraba detenido".

A Mohamed lo expulsa en el 69 y relata en el acta: "Tras la consecución de un gol de su equipo, se dirige de manera provocadora a celebrarlo mirando al banquillo local, gesticulando ostensiblemente y diciendo: 'Y los balones, y los balones'".

Mohamed no niega su queja. De hecho, es muy crítico: "Primero de nada yo no falté al respeto, solamente me quejé porque escondieron los balones y me parece que no es juego limpio ir ganando 2-0 y esconder los balones, y cuando hicimos el 2-2 le dije (al cuarto árbitro) que ahora sí es cuando hay balones de verdad. Pasó eso, nada más, yo no falté al respeto a nadie pero el colegiado decididó expulsarme. No lo considero justo pero ya está, es tema cerrado".

Mohamed carga contra Estrada por no haber impedido esa triquiñuela de los recogepelotas. Setién no habló del asunto. El técnico cántabro suele manifestarse en contra de este tipo de recursos y en Milán pidió perdón por una cuestión similar: "Tengo que decir a mis jugadores que no me gustan las pérdidas de tiempo y pido disculpas porque no somos un equipo que use armas que no sean futbolísticas".