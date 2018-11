El Celta B cede en el descuento

El Celta B encadenó su sexta jornada consecutiva sin conocer la victoria, a pesar de que en esta ocasión los vigueses hicieron méritos más que suficientes para haberse quedado con los tres puntos. El conjunto de Rubén Albés completó un gran encuentro, dominando durante muchos minutos a un rival de la talla de la Cultural Leonesa, y demostró además carácter para sobreponerse a dos desgraciadas jugadas y dar la vuelta al marcador. Sin embargo, la fortuna dio la espalda a los locales en la última acción del choque, en la que Saúl aprovechó un balón colgado al área después de una serie de rechaces para firmar el definitivo empate.

Aún estaban los dos equipos asentándose en el terreno de juego y viendo quién era capaz de hacerse con la posesión del balón y asumir el mando del encuentro, cuando una acción de picardía entre Mancebo y Aridane al sacar rápido una falta cerca de la frontal del área céltica permitió al corpulento delantero de la Cultural Leonesa firmar el 0-1.

El gol definió los papeles. El Celta B se hizo con el control de la pelota y, poco a poco, empezó a acercarse con peligro a la meta de un Jorge Palatsí que respondió con varias intervenciones de muchísimo mérito. El primer aviso llegó a los diez minutos en un córner que Jacobo cabeceó en el primer palo y que acabó despejando la defensa local. Poco después fue el propio Jacobo el que puso el centro para que ahora fuese Solís el que rematase de cabeza fuera.

Aún habría tiempo antes de cumplirse la primera media hora de juego para otras tres llegadas célticas. La primera, la más clara de todas, tuvo otra vez más a Jacobo como protagonista en su origen. Después de una gran acción individual por banda izquierda consiguió sacar un peligroso centro con el exterior para la llegada de Solís. El delantero vigués no pudo precisar su remata muy bien tapado por Palatsí. El rechace acabó en los pies de Aarón Rey, pero su disparo se encontró con una mano milagrosa del portero de la Cultural Leonesa. Apenas un suspiro después fue Dani Molina el que se encontró en la cabeza un saque de esquina y, en inmejorable posición para haber marcado, no acertó a dirigir un remate que se marchó desviado. La última oportunidad llegó a balón parado. Fue en una falta bien ejecutada por Pastrana pero que se encontró otra vez con la mano de Palatsí para despejar a córner un balón que se colaba cerca de la escuadra.

El descanso propició que los visitantes diesen entrada en el campo a Toño para suplir a Vicente, con problemas físicos. Pero no hubo tiempo para comprobar si el cambio iba a suponer además alguna variación más. Porque en la primera jugada Pastrana se deshizo de todos los jugadores que salieron a su paso, llegando hasta la línea de fondo y progresando por donde parecía imposible para acabar sacando un valioso córner. El saque de esquina se efectuó sin mayores consecuencias pero en el rechace Solís la puso de nuevo con la izquierda al área visitante y, con toda a defensa saliendo, Manu Farrando entró libre de marca para conseguir de cabeza el 1-1.

Pese a todo, el empate no le sentó demasiado bien al Celta B, que cedió momentáneamente la iniciativa. Para colmo, una desafortunada acción del propio Farrando, al despejar de cabeza el balón contra su propia mano, provocó que el árbitro señalase penalti. La Cultural, que no había inquietado en ningún momento la portería defendida por Iván Villar, no desaprovechó la pena máxima y Hugo puso el 1-2 en el marcador al cuarto de hora de la reanudación.

El conjunto de Rubén Albés reaccionó de nuevo a la perfección al golpe recibido y solo seis minutos después Solís estrellaba la pelota en el palo de la meta de Palatsí tras un gran centro desde la izquierda de Jacobo. Fue el aviso de lo que iba a suceder poco más tarde. Porque tras una larguísima posesión, el filial céltico consiguió hacer llegar la pelota cerca de la frontal del área leonesa a Diego Pampín para que este se sacase de la manga un tremendo zurdazo ante el que nada pudo hacer el portero visitante.

Eckert, que había saltado poco antes al campo en sustitución de Aarón Rey, pudo completar la remontada gracias a un error de Iván González pero en lugar de rematar directamente optó por buscar la llegada de Solís, pifiando en el pase y desperdiciando una gran oportunidad para marcar.

El partido estaba vibrante y en ese intercambio de golpes el Celta B fue más contundente. En esta ocasión fueron Rai y Dani Molina los que se asociaron en corto para romper el entramado defensivo visitante por el mismo medio, cediendo en última instancia Molina para la llegada de Pastrana por banda derecha. La bonita acción merecía la culminación que tuvo, un preciso disparo raso de Pastrana pegado al poste y lejos del alcance de Palatsí para conseguir el 3-2.

El filial céltico había conseguido lo más difícil, reponerse hasta en dos ocasiones a sendos goles visitantes en acciones desafortunadas. Ahora estaba al fin por delante en el marcador y acariciaba esa victoria, hasta que casi en el último suspiro, después de una serie de centros y rechaces, Saúl acabó encontrándose la pelota libre de marca y, a bocajarro, superó al meta vigués en su desesperado intento por tapar portería. Fue un cruel final a un gran partido de un Celta B que se quedó tocado tras el inmediato pitido final al acumular su sexta jornada sin ganar pero que sabe que siguiendo esta línea las victorias llegarán pronto. Muy pronto.